Evan Fournier : « Là où les jeunes déconnent, c’est qu’ils ne sont pas amoureux de l’équipe de France »

Evan Fournier (1,98 m, 31 ans) s’est longuement livré à Emmanuel Laurin pour BasketUSA lors du déplacement des New York Knicks à Oklahoma City.

L’arrière/ailier s’est confié sur sa situation à New York, lui qui n’est entré qu’à une reprise cette saison, mais aussi l’avenir en équipe de France. Il confie regarder de nombreux matches des Spurs, pour suivre Victor Wembanyama, mais aussi ceux de Bilal Coulibaly avec Washington D.C. En revanche, il s’est montré critique au sujet du faible « commitment » (engagement) des jeunes Français en équipe de France A. Un discours franc qui fait du bien de la part d’un joueur qui n’a jamais refusé une sélection en Bleu, y compris en jeunes :

« Là où pour moi les jeunes déconnent, c’est qu’ils ne sont pas amoureux de l’équipe de France. Je n’ai évidemment pas envie de mal parler d’eux, mais je sais que Killian (Hayes) a refusé les U18. Il n’a pas voulu être dans le groupe élargi. Ousmane (Dieng) a eu l’occasion de venir l’année dernière et il n’est pas venu… Ce sont des choses qui s’accumulent. Puis, (l’équipe de France), c’est un processus. Ce n’est pas comme si tu pouvais arriver et on te met dans les 12 direct, à jouer 30 minutes. Non, ça se fait progressivement, parce qu’il y a toujours une grosse concurrence. C’est quelque chose que je ne comprends pas, parce que je ne suis pas comme ça et ce n’est pas ce que nous ont transmis les anciens. C’est pour ça que c’est important d’intégrer le groupe très jeune. Comme ça, tu prends un peu la température et tu peux comprendre comment ça marche. Je souhaite qu’ils viennent, pour les voir, voir ce qu’ils valent et ce qu’ils ont en eux, ce qu’ils peuvent apporter au groupe France en général. »