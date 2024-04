Evan Fournier monte à 21 points face aux Sixers de Batum

Evan Fournier a signé son record de points (21) de la saison 2023-2024 NBA, ce mardi 9 avril chez les Sixers de Nicolas Batum.

De retour après avoir été touché au genou, l’arrière de l’équipe de France a fini le deuxième meilleur marqueur des Pistons en déplacement en Philadelphie (120-102). Cela n’a pas empêché la défaite de son équipe qui a rapidement été derrière face à Joel Embiid (37 pointsz à 12/22 aux tirs, 11 rebonds et 8 passes décisives en 36 minutes).

PROFIL JOUEUR Evan FOURNIER Poste(s): Arrière Taille: 201 cm Âge: 31 ans (29/10/1992) Nationalités:

Mais Nicolas Batum (2 points à 1/4, 3 rebonds et 1 passe décisive en 29 minutes) a certainement eu le plaisir de retrouver un Evan Fournier adroit (21 points à 7/11 aux tirs, dont 3/5 à 3-points, et 3 rebonds en 26 minutes) même s’il a terminé avec le pire +/- des siens (-19) lors d’une défaite 120 à 102. Les Sixers confirment leur redressement au classement (45 victoires et 35 défaites) depuis le retour d’Embiid. Quant aux Pistons (13 victoires et 66 défaites), ils ne leur restent plus que trois matches cette saison.