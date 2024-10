Evan Fournier n’a pas pesé pour l’Olympiakos à Munich

Alors qu’il semblait monter en puissance, Evan Fournier (1,98 m, 31 ans) s’est fait très discret ce vendredi dans la courte défaite de l’Olympiakos Le Pirée sur le parquet du Bayern Munich.

De retour au jeu après avoir manqué le dernier match de championnat grec en raison d’une blessure, l’arrière français a intégré le cinq majeur et pu jouer 20 minutes. Seulement, il n’a inscrit que 4 points, à 1/4 aux tirs et 2/3 aux lancers francs, pas pris de rebond, donné 1 passe décisive et provoqué 3 fautes pour finir à 0 d’évaluation. Surtout, son équipe a subi la loi de Carsen Edwards (30 points à 12/23) et Devin Booker (20 points à 5/8 et 5 rebonds pour 21 d’évaluation en 30 minutes). L’arrière étasunien a marqué les deux lancers francs décisifs à 11,2 secondes de la fin.

C’est déjà la troisième défaite en cinq matches pour l’Olympiakos cette saison. Pourtant, la formation grecque dispose d’un groupe plus équilibré avec le retour de Moustapha Fall, auteur de 8 points à 4/4, 2 rebonds et 2 passes décisives en 17 minutes ce vendredi. Fournier et son équipe devront se reprendre mardi pour la réception du Real Madrid.