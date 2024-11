Evan Fournier régale encore et l’Olympiakos enchaîne

L’Olympiakos a prouvé, ce jeudi soir, qu’il pouvait se passer de son atout majeur, Sasha Vezenkov (2,06 m, 29 ans), pour continuer à dominer l’EuroLeague. Privés du deuxième meilleur marqueur de la compétition (18,5 points par match), les Grecs ont pu compter sur un Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) des grands soirs pour surclasser Baskonia 92-69 au Stade de la Paix et de l’Amitié. C’est leur sixième victoire de suite en EuroLeague, ce qui leur permet de s’installer un peu plus en haut du classement avec 8 victoires et 3 défaites.

Fournier ouvre les hostilités

Dès l’entame, Fournier a dissipé les doutes en inscrivant 8 des 10 premiers points de son équipe, mettant immédiatement l’Olympiakos sur orbite. Son agressivité offensive a permis aux siens de prendre rapidement l’ascendant, malgré les ajustements précoces imposés à l’équipe après deux fautes rapides de Thomas Walkup, contraint de céder sa place au bout de 4 minutes.

À ce moment clé, Fournier a pris la relève au poste de créateur, distillant pas moins de 5 passes décisives en première mi-temps, en plus de ses 15 points. Au total, l’ailier français a terminé avec 15 points, un record personnel de 9 passes décisives, 3 interceptions et 1 contre, sans aucune perte de balle en 27 minutes. Il a signé son évaluation record de la saison (24).

Un leader sur tous les fronts

Si son apport offensif a été crucial, Fournier a également marqué les esprits en défense, où son intensité et sa lecture du jeu ont gêné les joueurs de Baskonia, Timothé Luwawu-Cabarrot en tête (5 points à 2/6 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes). « Il est incroyable, que puis-je dire ? », s’est exclamé son entraîneur, Giorgos Bartzokas, après la rencontre, en saluant la prestation complète de l’ancien joueur NBA.

Depuis son arrivée à l’Olympiakos cet été, Fournier ne cesse de monter en puissance. Avec 15 points ou plus inscrits dans sept matchs cette saison, il s’est rapidement imposé comme l’un des piliers de l’effectif. « J’adore chaque jour passé ici », a confié le Français après la rencontre. « C’est un privilège et un plaisir de jouer devant ces fans, pour le coach Bartzokas et avec ces gars. On voit que je m’éclate sur le terrain. Continuons à gagner ! »

Cap sur Belgrade

Grâce à cette victoire, l’Olympiakos continue de surfer sur une dynamique positive en EuroLeague. La semaine prochaine, les Grecs se déplaceront en Serbie pour affronter le Partizan Belgrade, galvanisé par son succès dans le derby contre l’Étoile Rouge. Si Sasha Vezenkov reste incertain pour ce choc, Bartzokas sait qu’il peut compter sur un Evan Fournier en pleine confiance pour mener son équipe.

Avec une telle prestation, Fournier a non seulement confirmé son adaptation éclair à l’EuroLeague, mais il a également montré qu’il pouvait porter l’Olympiakos dans les moments décisifs. Une promesse de belles performances à venir pour les fans grecs.