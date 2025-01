Fabien Causeur forfait pour ASVEL – Milan

Fabien Causeur (1,96 m, 37 ans), élément clé de l’Olimpia Milan cette saison, ne participera pas au match prévu ce jeudi 2 janvier contre l’ASVEL à la LDLC Arena. L’arrière français souffre d’une blessure musculaire et n’a pas voyagé avec l’équipe en France. Ce forfait constitue un coup dur pour Milan, qui cherche à retrouver la victoire après deux défaites frustrantes face au Bayern Munich et à l’Olympiakos. Le Breton est le leader aux tirs à 3-points (58,2% de réussite) de l’effectif lombard. Essentiellement utilisé en EuroLeague (17 matches sur 17 disputés, seulement 2 en Serie A), il tourne à 7,8 points, 2,8 rebonds et 1,9 passe décisive en 21 minutes de moyenne.

Un contexte tendu pour Milan

Cette rencontre marque le début d’une série de quatre matchs contre des équipes actuellement classées derrière Milan en EuroLeague. Une opportunité théorique pour remonter au classement, mais le coach Ettore Messina reste prudent : « Nous affrontons une équipe extrêmement athlétique, avec des arrières capables de créer du jeu. La défense en transition, la gestion des duels et le mouvement du ballon seront essentiels pour espérer l’emporter. »

Milan devra également composer avec l’absence prolongée de Josh Nebo, ce qui contraint Nikola Mirotic à évoluer davantage au poste de pivot. L’intérieur hispano-monténégrin reste toutefois dans une forme éclatante, enchaînant 10 matchs consécutifs avec au moins 16 points et une évaluation personnelle d’au moins 12.

L’ASVEL, redoutable à domicile

De son côté, l’ASVEL peut compter sur le retour en force de Théo Maledon (1,93 m, 23 ans), récemment élu joueur du mois de décembre en EuroLeague. Avec des moyennes de 18,8 points, 4,8 passes décisives et 4,2 rebonds, le meneur français mène une équipe très performante dans les fins de matchs serrés. Sur ses huit victoires cette saison, six ont été acquises avec un écart de six points ou moins.

L’équipe villeurbannaise pourra aussi s’appuyer sur des joueurs expérimentés comme Nando De Colo, David Lighty, et Joffrey Lauvergne (dont la participation reste incertaine), ainsi que sur l’apport défensif d’Andre Roberson. En revanche, les blessures de Charles Kahudi et Mbaye Ndiaye réduisent les options de rotation de l’ASVEL.