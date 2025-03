Face aux trois Français de Gran Canaria, Axel Bouteille se rapproche d’une nouvelle finale d’EuroCup

Axel Bouteille va-t-il avoir droit à sa revanche de la finale de l’EuroCup 2023, perdue avec son ancien club du Türk Telekom Ankara contre Gran Canaria ? Désormais avec le Bahçeşehir Koleji, le shooteur varois s’est adjugé le Match 1 de la demi-finale de l’EuroCup face à l’équipe de Las Palmas (74-66).

Comme souvent, Axel Bouteille a fait partie des meilleurs scoreurs de son équipe (15 points), derrière Marko Simonovic (20 points). En plus de ses apport au scoring (à 6/11 aux tirs), il a ajouté 3 rebonds, une passe décisive et une interception à son total. Ce succès lui fait prendre une option pour atteindre la finale de la compétition, aux côtés de l’ex-flop monégasque Furkan Korkmaz (8 points en 17 minutes).

Du côté des perdants, les trois Français ont été un peu éteints, à l’image de leur équipe. Brillant lors de la finale 2023 avec 17 d’évaluation, Andrew Albicy est resté muet (0 point à 0/2, 2 rebonds, 4 passes décisives et 1 interceptions en 24 minutes) tandis que Pierre Pelos s’est contenté de 2 points à 1/2 et 2 rebonds en 17 minutes. Enfin, si Mehdy Ngouama a marqué 7 points en 15 minutes, il a manqué d’efficacité (3/10 aux tirs).

Si le grand intérieur naturalisé slovène Mike Tobey a été le meilleur espagnol avec 14 points, les Turcs ont réalisé une grande première mi-temps offensive (49-37) puis ont mis les barbelés après la pause pour sécuriser la victoire finale (25-29). Les trois Français de Gran Canaria ont tous tenu le même discours : rien n’est terminé !

The battle is far from over. We're going to need your energy and your passion on Friday to make the difference 🙏🏽💛 #VamosGranca @GranCanariaCB pic.twitter.com/peQMdA3ds9

— Andrew Albicy (@andrewalbicy) March 25, 2025