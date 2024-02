Fatigués, Victor Wembanyama et les Spurs sans grande inspiration aux Nets

Le Rodéo Road Trip est en train de se transformer en calvaire… Alors que les San Antonio Spurs affichaient un léger mieux ces derniers temps, revoilà les hommes de Gregg Popovich dans le dur. Les Texans – avec 18 matchs en mois dans les jambes et une cinquième semaine de suite avec un back-to-back – doivent sûrement attendre le All-Star break avec impatience… Battus chez les Brooklyn Nets, ils enchaînent une septième défaite de suite (123-103). « Je vois des signes de fatigue chez mes joueurs mais c’est pareil pour presque toutes les équipes », souligne coach Pop. « Mais on doit essayer de continuer de se battre ».

Wemby marque le pas

C’est en somme ce qu’a fait Victor Wembanyama. De retour au Barclays Center – où sa vie a basculé le 22 juin dernier lors de la draft -, le MVP en titre de Betclic ÉLITE a d’abord été en difficulté avant de se reprendre en deuxième période et de terminer le match avec 21 points à 7/16 aux tirs, 4 rebonds et 3 passes, 1 contre et 4 balles perdues en 29 minutes de jeu. Élu rookie du mois de janvier, « Wemby » a semblé marquer le pas ce samedi soir.

Côté Nets, soulignons la première sortie prometteuse de l’Allemand Dennis Schröder : le champion du monde, fraîchement arrivé des Toronto Raptors, a compilé 15 points à 6/13 aux tirs, 12 passes et 3 rebonds en 26 minutes.