Victor Wembanyama sur ses débuts en NBA : « Ce qui est dur, c’est vraiment l’aspect mental »

Pour la première fois depuis plusieurs mois – hors interview d’après-match -, Victor Wembanyama s’est présenté à la presse à l’entraînement, ce lundi 5 février, au Frost Bank Center, le centre d’entraînement des Spurs. L’intérieur texan en a notamment profité pour faire un point sur son adaptation à la NBA, la mi-saison passée.

« Plus que le côté physique, ce qui est dur, c’est vraiment l’aspect mental », insiste-t-il devant les journalistes français et américains, dans des propos rapportés par le journal Le Monde. « Être présent sur le terrain tous les jours, appliquer nos cent cinquante consignes techniques et tactiques, et se battre contre des adversaires qui nous veulent du mal tous les jours, ce n’est pas toujours évident ».

« Éviter la précipitation »

Avec 44 matchs au compteur – soit seulement deux de moins qu’avec les Metropolitans 92 l’an dernier (toutes compétitions confondues), le rythme de la NBA, forte de ses 82 matchs de saison régulière, est endiablé. « Le jeu s’est un peu ralenti, c’est important, car il faut éviter la précipitation« , ajoute-t-il. « C’est la plus grosse adaptation tactique que j’ai dû faire. »

Ses premiers pas en NBA, prometteurs et auréolés d’un titre de rookie du mois de janvier, lui ont d’ailleurs valu une sélection pour le « Rising Stars Challenge » et le « Skills Challenge », concours que Tony Parker avait remporté en 2012.