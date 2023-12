Fos, lanterne rouge de Pro B avant le défi nantais : « On ne fera rien avec cet effectif là »

Après deux saisons en Betclic ÉLITE, Fos Provence a du mal à retrouver la clé du succès en Pro B. Avant de défier le Nantes Hermine Basket ce vendredi 22 décembre, les BYers sont tout simplement derniers de deuxième division, avec 9 défaites en 12 matches de saison régulière.

De retour au poste de coach cette saison, Rémi Giuitta n’a pas été tendre avec son équipe après la défaite contre l’Alliance Sport Alsace (77-89), ce mardi 19 décembre à domicile.

« Je suis plus que déçu, je suis en colère, a réagi le coach bucco-rhodanien au micro de Maritima. Je suis en colère sur l’état d’esprit que certains joueurs affichent. Il y a parfois une malhonnêteté intellectuelle de certains qui n’ont pas envie d’aider les coéquipiers. On manque d’envie. On termine avec 18 ballons perdus. J’en viens à accepter des trucs que je n’accepterais pas en U13. C’est catastrophique, on ne fera rien avec cet effectif là. Et s’il le faut je prendrai mes responsabilités. On va d’abord changer les joueurs qu’il faut changer et après on changera le coach ».