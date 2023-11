Fos Provence et Chris Evans, c’est déjà terminé

Pro B - Chris Evans quitte déjà Fos Provence, après deux mois passés au club.

Recruté le 15 septembre, Chris Evans (2,03 m, 32 ans) quitte Fos Provence un peu plus de deux mois plus tard.

L’ancien joueur de Monaco et Orléans n’était pas dans la meilleure forme de sa vie. Il aura au total disputé neuf matches (cinq de saison régulière et quatre de Leaders Cup) pour 10,6 points à 39,8% de réussite aux tirs – dont 19,4% à 3-points -, 2,6 rebonds et 0,9 passe décisive en 22 minutes. Le poste 4/3 laisse les BYers à la 11e place de Pro B, avec 3 victoires en 8 matches.

Voici le communiqué de Fos Provence :