Frank Kaminsky dans le viseur du Paris Basketball ?

Frank Kaminsky sera-t-il l’une des premières recrues estampillées EuroLeague du Paris Basketball, vainqueur de l’EuroCup et potentiellement intégré à l’EuroLeague en 2024-2025 ?

Arrivé tout droit des États-Unis pour rejoindre le Partizan Belgrade en 2023, Frank Kaminsky (2,13 m, 31 ans) n’est désormais plus sous contrat. Selon le média grec, Total Basket, pour l’instant, aucune discussion ne semble être en cours pour le prolonger. Par conséquent, l’ancienne star de l’Université du Wisconsin (NCAA) est courtisée par d’autres clubs, comme le Paris Basketball. Le club de la capitale française est sportivement qualifié pour évoluer en EuroLeague la saison prochaine. Si le club n’a pas encore donné sa réponse, le coach Tuomas Iisalo se projette déjà à ce niveau dans son recrutement. Poste 5 shooteur, « Frank the Tank » pourrait apporter plus d’alternance dans le jeu parisien qui est très dépendant offensivement de sa ligne arrière.

Une nouvelle arme pour Tuomas Iisalo ?

En cas de signature à Paris, Frank Kaminsky apporterait son expérience de l’EuroLeague, acquise sur la saison écoulée. Disposant d’un profil adapté pour le basket européen, le natif de l’Illinois tournait à 8,9 points à 63% de réussite à 2-points et 3,4 rebonds pour 9,5 d’évaluation en 17 minutes passées sur les parquets. Sous les ordres de Zeljko Obradovic, l’ancien joueur NBA (9e choix de la Draft NBA 2015, 11,7 points et 4,5 rebonds en 2016-2017 chez les Hornets, 404 matches dans la grande ligue au total) a été plus utilisé dans un rôle de stretch 5, lui qui tirait 2,1 fois par match à 3-points en 17 minutes, pour 40,6% de réussite dans cet exercice. Également bon au poste bas, l’Américano-Serbe pourrait rendre la raquette parisienne plus dangereuse. Son association au poste 5 avec Leon Kratzer représenterait en tout cas un duo complémentaire. Reste à savoir si Paris va bien évoluer en EuroLeague et si Frank Kaminsky disposera réellement d’une offre ferme du demi-finaliste des playoffs de Betclic ELITE.