Frank Ntilikina a joué son premier match de la saison, Gobert domine Détroit

Frank Ntilikina a joué son premier match officiel de la saison 2023-2024. Victime d’une fracture du tibia lors de la présaison, le meneur français de Charlotte a suivi un long processus pour revenir jusqu’à entrer en jeu ce mercredi 17 janvier contre les Pelicans de La Nouvelle Orléans.

L’Alsacien a joué 4 minutes pour 1 tir tenté (mais raté), 1 rebond et 1 passe décisive et les Hornets ont perdu 132 à 112 chez Pelicans. Son prochain match est attendu ce vendredi 19 janvier face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama.

13 semaines après sa fracture au tibia (qui devait initialement en durer 4), Frank Ntilikina 🇫🇷 est ENFIN de retour sur les parquets NBA 🥳 pic.twitter.com/96CaSKrvlV — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) January 18, 2024

En déplacement à Détroit, qui restait sur sa quatrième victoire de la saison, Minnesota s’est imposé 124 à 117. Les Timberwolves ont livré un bon deuxième quart-temps (22-31) pour prendre les devants. Ils ont aussi pu s’appuyer sur un Rudy Gobert dominant (19 points à 8/11 aux tirs et 3/4 aux lancers francs, 16 rebonds et 2 contres en 38 minutes). En face, Killian Hayes, toujours titulaire, a cumulé 8 points à 4/4, 8 passes décisives et 0 balle perdue en 26 minutes.