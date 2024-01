Frank Ntilikina a repris l’entraînement collectif avec les Hornets, et devrait bientôt débuter sa saison

On ne l’a plus vu jouer au basket depuis le 21 octobre. Frank Ntilikina (1,96 m, 25 ans), qui s’était fracturé le tibia gauche en fin de pré-saison, devrait enfin retrouver le chemin des parquets. La blessure du Français a pris beaucoup plus de temps que prévu à guérir. Initialement annoncée à 4 semaines, son absence atteint aujourd’hui les 11 semaines. Une première étape dans sa rééducation avait été franchie début décembre, lorsqu’il avait repris l’entraînement individuel avec des exercices immobiles. Une seconde étape le 16 décembre, avec un premier entraînement de reprise avec l’équipe de G-League affiliée aux Hornets. Ce qui semblait être des bons signes. Mais depuis, il n’y a eu aucune évolution. On commençait alors à s’inquiéter sur son état de santé.

Un retour imminent « s’il n’y a pas de contretemps »

Les nouvelles rapportées ce lundi 8 janvier par Rod Boone, journaliste du Charlotte Observer, sont donc rassurantes. Selon lui, Ntilikina a participé aux entraînements collectifs des Hornets ainsi qu’aux scrimmages ces derniers jours. Le journaliste américain indique que l’ancien des Mavericks devrait bientôt faire ses débuts, « s’il n’y a pas de contretemps et que les choses continuent dans leur direction actuelle. » Les Hornets viennent de rentrer chez eux après un road-trip de deux semaines sur la côte Ouest, auquel Ntilikina a pris part. Pour leur retour à domicile contre les Bulls (défaite 112-119), le Français était toujours listé absent et n’a pas joué. Mais son absence va désormais être évaluée « au jour le jour », ce qui est signe d’un retour proche.

Le staff des Hornets compte toujours sur lui. Signé cet été pour une année en tant qu’agent libre, son contrat va d’ailleurs être officiellement garanti pour le reste de la saison demain, le 10 janvier. La franchise de Caroline du Nord aurait pu le couper avant cette deadline, mais a choisi de lui faire confiance. Contrairement à son coéquipier Théo Maledon. Le coach Steve Clifford voit en Ntilikina « le meilleur défenseur de l’équipe », qui va forcément soulager les lignes arrières des Hornets décimées par les blessures. Aucun remplaçant actuel n’est inamovible en l’état. L’équipe vient même d’enchaîner 14 défaites sur leurs 15 derniers matchs. Il faut seulement que Ntilikina revienne à 100% de ses capacités et arrive à rester en bonne santé. Ce qui n’a pas toujours été évident ces dernières années. Son coéquipier en Équipe de France Evan Fournier avait d’ailleurs questionné sa préparation dans une interview à Basket USA :