Frank Ntilikina s’est entraîné avec Greensboro

Frank Ntilikina (1,96 m, 25 ans) s’approche du retour. Ce samedi 16 décembre, le meneur/arrière a été envoyé par Charlotte à Greensboro pour s’entraîner avec le Swarm, son équipe affiliée en G-League, en compagnie de Nick Smith Jr.

L’Alsacien a ensuite été rappelé par les Hornets. Il a cependant été encore laissé sur la liste des blessures pour le match NBA contre les Sixers de Philadelphie. En présaison, l’international français a été victime d’une rupture du tibia. Prévu pour quatre semaines, son arrêt a finalement été prolongé.

As expected, Charlotte Hornets just recalled Frank Ntilikina and Nick Smith Jr back from the Greensboro Swarm ahead of the game against the Philadelphia 76ers tonight.

Ntilikina is still listed as OUT due to his tibia injury recovery.

🔄 #LetsFly35 https://t.co/V7KqcmTokK

— /r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) December 16, 2023