L’absence de Frank Ntilikina se prolonge de manière inquiétante

Il est le seul Français à ne pas encore avoir mis un pied en NBA lors d’un match officiel cette saison. Même tous les rookies et Evan Fournier ont eu l’occasion de jouer quelques minutes. Frank Ntilikina (1,96 m, 25 ans), lui, est sur la touche depuis le 20 octobre. Lors d’un match de pré-saison contre les Celtics, il s’est fracturé le tibia gauche en retombant mal sur un drive plutôt anodin. Un gros coup dur pour l’ancien des Knicks et des Mavericks, qui avait jusque-là impressionné au camp d’entraînement. Son coach Steve Clifford le considérait même comme « le meilleur défenseur de l’équipe. » Les médecins des Hornets avançaient alors une absence de minimum quatre semaines dans leur diagnostic.

Aujourd’hui, quasiment huit semaines après sa blessure, le French Prince n’est toujours pas revenu. La franchise de Caroline du Nord n’a pas communiqué concernant son retour. La réévaluation de sa blessure qui a dû avoir lieu fin novembre n’a pas filtré. Il semblerait donc que sa fracture (non déplacée) n’ait pas guéri comme anticipé. Ntilikina a repris le travail individuel début décembre, comme l’a rapporté le site spécialisé Rotowire. Sur les réseaux sociaux, on a pu le voir faire des exercices sur sa jambe gauche ou encore prendre des tirs immobiles. Il n’est cependant pas encore assez avancé dans sa rééducation pour reprendre les entraînements collectifs. Des nouvelles plus précises devraient être communiquées dans les prochains jours par les Hornets.

Steve Clifford suggests Frank Ntilikina is one of the best individual pick and defenders in the league and labels him the Hornets “Best Defender” pic.twitter.com/ubQARzklvX

