Frank Ntilikina incertain contre le Fenerbahce en EuroLeague

Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans) est incertain pour l’affiche de la 18e journée d’EuroLeague entre le Partizan de Belgrade et le Fenerbahce Istanbul dans l’antre bouillonnant de la Beogradska Arena, ce vendredi 27 décembre. Une incertitude plane au-dessus de sa tête suite à sa blessure à l’aine, qui l’a contraint à manquer les derniers matches.

L’international tricolore n’a plus joué depuis le déplacement des Serbes à Berlin, le 12 décembre dernier, match où il s’est blessé (5 minutes). Très diminuée dernièrement, son équipe a vu sa belle dynamique être stoppée, notamment avec une défaite à domicile contre l’ASVEL. Ce lundi 23 décembre, les joueurs de Zeljko Obradovic ont encore perdu, dans le derby de Belgrade contre l’Étoile Rouge en Ligue adriatique. Si Ntilikina est incertain, Vanja Marinkovic (1,98 m, 27 ans), Iffe Lundberg (1,93 m, 30 ans) et le jeune Mitar Bosnjakovic (1,99 m, 18 ans) sont eux assurés d’être forfaits.

Du côté du Fenerbahçe, équipe en difficulté dernièrement, Wade Baldwin IV (1,93 m, 28 ans) est encore à l’arrêt, de même que ses compagnons de la ligne arrière Arturs Zagars (1,90 m, 24 ans) et Scottie Wilbekin (1,88 m, 31 ans) ou encore du poste 3/4 Dyshawn Pierre (1,98 m, 31 ans).

