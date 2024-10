Frank Ntilikina sur sa venue au Partizan Belgrade : « Je n’ai pas hésité une seconde »

Pressenti un temps au Paris Basketball après son éviction des Charlotte Hornets début février, Frank Ntilikina (1,93 m, 26 ans) s’est finalement engagé pour deux saisons en faveur du Partizan Belgrade à la mi-juin. Un choix sur lequel le joueur et son représentant, Olivier Mazet, sont récemment revenus pour le compte de nos confrères de BasketNews.

Un grand intérêt du Partizan pour Frank Ntilikina

Olivier Mazet, agent du joueur, rappelait ainsi les priorités que s’était fixé son protégé, si toutefois il ne parvenait pas à prolonger l’expérience en NBA, sa « priorité » en quittant Charlotte. « Frank voulait évoluer au plus haut niveau et jouer quelque chose (des titres). Il voulait aussi que sa future équipe ait des attentes à son égard. Il a vécu le rêve NBA, donc il voulait ressentir cette flamme-là à nouveau. » L’agent ajoutait alors, rappelant les contacts pris l’an dernier entre son joueur et le coach du Partizan Zeljko Obradovic. « S’il n’avait pas été sous contrat avec Charlotte en 2023, il aurait signé au Partizan. Quand on leur a annoncé cet été que Frank était sur le marché, ils se sont immédiatement montrés intéressés. »

Frank Ntilikina (@FrankLikina) emphasized that he is very satisfied and happy at Partizan, noting that his teammates are helping him adapt as quickly as possible. 🗣️⚫️⚪️#KKP #KKPartizan pic.twitter.com/aCIcPaAJw7 — Basketball Sphere (@BSphere_) September 26, 2024

Un intérêt pour le moins mutuel à en croire Frank Ntilikina, attiré notamment par la « passion » qui anime le club serbe, et qui racontait : « Zeljko m’a appelé et je n’ai pas hésité une seconde […]. Quand l’offre est arrivée, repensant aux difficultés rencontrées la saison dernière (1 point à 11% aux tirs et 1,2 rebonds de moyenne en 8 minutes sur 5 matchs en NBA), je voulais retrouver des minutes et reprendre du plaisir à jouer au basket. Je suis heureux que les choses se soient faites. »

Passé en coup de vent par l’EuroLeague avec Strasbourg en 2015-2016 (4 petits matchs à 1,5 points et 0,5 rebonds de moyenne), le 8e choix de la Draft 2017 retrouvera la grande compétition continentale ce jeudi 3 octobre face à Baskonia (20h30).