Genève champion de Suisse, 10 ans après, le Franco-Suisse Paul Gravet élu MVP

Mardi soir, l’ambiance était à la fête chez nos voisins de Genève. Au terme d’un match serré, les Lions se sont imposés 80 à 74 dans le match 4 des finales de playoffs les opposant au sextuple champion en titre, Fribourg. 10 ans après son dernier titre, Genève remonte sur la plus haute marche du basket suisse.

Fribourg bon perdant

« Ce n’est pas facile, c’est clair, mais c’est le sport. On ne peut pas toujours gagner et je voudrais féliciter les Lions. Ils avaient cette envie de nous battre et la meilleure équipe a gagné la série. Il y a désormais de l’adversité, et c’est une très belle chose pour notre basket », admettait le Franco-Suisse Natan Jurkovitz (2,02 m, 30 ans), le capitaine fribourgeois, auprès de nos confrères helvétiques Le Matin. En effet, après une domination fribourgeoise de quasiment une décennie, le championnat suisse voit son niveau se rééquilibrer.

Cette défaite de Fribourg peut s’expliquer par les compétitions européennes, des blessures et les difficultés financières. « On doit repartir d’une page quasi blanche et notre nouveau budget va nous obliger à travailler d’une autre manière », expliquait le coach Thibaut Petit. L’ancien de Lattes-Montpellier aura désormais du travail à faire pour récupérer son trône la saison prochaine.

Le Nantais Paul Gravet élu MVP des finales

Avec un double-double de 19 points et 10 rebonds, Paul Gravet (2,06 m, 29 ans) a été l’homme du match 4. Le Franco-suisse, formé à Nantes, a quitté Fribourg pour gagner en responsabilités, on peut désormais dire que c’est chose faite. « C’est le plus beau titre de ma carrière. J’en ai gagné beaucoup mais celui-là, c’est le plus fou », déclare-t-il, toujours au micro du Matin.

Comme lui, Boris Mbala (1,90 m, 29 ans) et Robert Zinn (1,95 m, 30 ans) ont été essentiels dans la victoire des Lions. Avec respectivement 14 et 12 points, les deux anciens Fribourgeois ont prouvé qu’ils pouvaient soulever des trophées ailleurs. « Je crois qu’on peut dire que c’est le plus grand accomplissement pour un joueur de basket en Suisse de battre Fribourg, surtout trois fois sur une série », reconnaissait Zinn. Mbala, formé à Fribourg, explique : « J’ai gagné 17 titres là-bas et c’était un objectif important pour moi de le faire ailleurs. Un grande montagne se dressait devant nous et pas grand monde ne nous pensait capable de la gravir. Je suis très fier de mes coéquipiers et du club. »

Lors des festivités on a également pu apercevoir des anciens visages du championnat de France comme Juwann James (1,98 m, 37 ans). L’ancien joueur de Denain et Le Portel était cependant blessé au genou. Mais Eric Nottage (1,87 m, 30 ans), qui a fait une pige à Antibes ou encore Roberto Kovac (1,90 m, 35 ans), ancien de Saint-Chamond, ont bien joué. Désormais, place à la fête pour le groupe de Patrick Pembele qui devra composer avec un titre de champion et l’Europe la saison prochaine.