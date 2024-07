Georgios Papagiannis futur pivot de Monaco ?

Georgios Papagiannis (2,20 m, 27 ans) sera-t-il le remplaçant de Donatas Motiejunas à Monaco ? Malgré ses retards de versement, le club de la principauté est très actif sur le marché et pourrait convaincre l’un des pivots les plus référencés de la compétition. Selon SDNA et Andrea Calzoni, sa signature est déjà actée.

Le géant grec, actuellement en plein Tournoi de Qualification Olympique (TQO) avec son équipe nationale, a rejoint le Fenerbahçe Istanbul en 2023. Utilisé seulement 16 minutes en moyenne en EuroLeague, l’ancien joueur du Panathinaïkos Athènes a tourné à 5,7 points à 61,7% et 3 rebonds en 16 minutes.

Alors que l’option club et joueur de Donta Hall se termine ce vendredi 5 juillet, que Mouhammadou Jaiteh a été conservé, l’AS Monaco pourrait donc boucler son poste 5 avec la signature de Georgios Papagiannis.

Et comme les informations vont bon train actuellement, SDNA indique que Monaco serait également sur les rangs de Shaquielle McKissic (1,96 m, 33 ans). Le vétéran est l’un des cadres de l’Olympiakos depuis quatre ans.

Η Μονακό θέλει να αποκτήσει τον ΜακΚίσικ. Σε φιλολογικό επίπεδο ακόμη η κουβέντα με τον Ολυμπιακό.@ASMonaco_Basket wants to add @ShaqInTheBox . They have informed the player. Not a single word with @Olympiacos_BC yet. https://t.co/lElCKDLqH3

