Le coup de pression de Donatas Motiejunas : « Si Monaco ne dit rien dans les prochains jours… »

Joueur qui a disputé le plus de matchs consécutifs en EuroLeague (128), Donatas Motiejunas (2,13 m, 33 ans) pourra-t-il continuer avec sa folle série avec l’AS Monaco, où il évolue depuis 2021 ? Rien n’est moins sûr.

Courtisé par le Zalgiris Kaunas et par des clubs chinois, le double champion de France, qui appartient à la catégorie des leaders de vestiaire en Principauté, est surtout en contacts très avancés avec l’Olimpia Milan. Sa priorité est pourtant de rester avec à la Roca Team, où il est sous contrat jusqu’en 2025, mais avec une option de sortie. Il réclame cependant des clarifications sur son avenir, au sein d’une raquette renforcée par l’arrivée de Vitto Brown. Mais continue de se heurter à un silence assourdissant de la part des dirigeants monégasques. Ce qui l’a poussé à émettre des menaces, à peine voilées, au micro de la presse lituanienne avant le TQO à San Juan.

« Si Monaco ne dit rien dans les prochains jours, alors il faudra que j’aille à Milan », a-t-il lâché au micro de 15Min. « À la fin de la saison, on m’a dit que Monaco voulait me garder mais cela fait un mois et demi que leur silence est total. Durant ce temps, je n’ai parlé à personne, ni au coach, ni au manager général. J’ai attendu longtemps mais Milan est arrivé, j’ai discuté avec Ettore Messina, il m’a expliqué son plan. On verra, on est dans les étapes finales. »