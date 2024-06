L’AS Monaco mise sur Vitto Brown

Alors oui, on voyait le potentiel. Mais quiconque se souvient des premiers pas de Vitto Brown (2,03 m, 28 ans) au Mans en 2020/21 pourra se pincer de le voir rejoindre pour deux saisons l’AS Monaco. Sur les 16 premiers matchs du championnat, il a ainsi tourné à 5,8 points à 36% et 2,3 rebonds, pas exactement les statistiques qui peuvent ouvrir les portes vers un contrat pluriannuel en EuroLeague.

« Il n’est pas content de ses prestations », soufflait même le coach Elric Delord, mi-avril, dans les colonnes du Maine Libre. « On attend plus de lui et il en a conscience. Il essaye mais, pour l’instant, ça ne fonctionne pas. Il bosse dur et c’est un super gars, je me dis donc qu’il va avoir un déclic et je veux être là quand il l’aura. » Car oui, le natif de l’Ohio avait fini par connaître un déclic dans la Sarthe, pour sa première expérience professionnelle. Il avait terminé le championnat en boulet de canon : 15,8 points et 5,3 rebonds de moyenne sur ses 12 dernières sorties. Pour une moyenne finale de 10 points à 45%, 3,5 rebonds et 1 passe décisive pour 8,5 d’évaluation.

46,5% à 3-points cette saison en Turquie

Trois ans plus tard, Vitto Brown est donc le poste 4 shooteur que l’AS Monaco appelait de ses vœux depuis de longues saisons, encore érigé en priorité n°1 du mercato par Mike James. Pas maladroit dans l’exercice avec le MSB (40,2%), il a fait très fort en Turquie avec 66/142 derrière la ligne majorée, soit 46,5%. Depuis son passage au Mans, où il a côtoyé Terry Tarpey, il a ainsi évolué à Séville puis pendant deux saisons à Izmir, où il a véritablement pris une autre dimension (13,5 points à 48%, 4,5 rebonds et 1,4 passe décisive en 53 matchs toutes compétitions confondues). Encore jamais vu en EuroLeague, le finaliste NCAA 2015 est doté d’une envergure folle (2,20 m) et d’un cocktail athlétique qui peut lui permettre d’exister au plus haut niveau.

✍️ Vɪᴛᴛᴏ Bʀᴏᴡɴ ᴇsᴛ ᴍᴏɴᴇ́ɢᴀsϙᴜᴇ ! 🇲🇨 🧨 De la puissance athlétique, de la défense, du shoot… L’ailier-fort américain Vitto Brown (28 ans, 2,03m) signe pour deux saisons 🎯 🗣 Communiqué et interview à retrouver sur notre site 📝

👉 https://t.co/PQMpX2UOCm… pic.twitter.com/Jjw4n5IMzN — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) June 27, 2024