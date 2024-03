Gobert énorme dans la victoire de Minnesota à Denver !

Minnesota et Rudy Gobert ont repris la première place de la conférence Ouest. Toujours sans Karl-Anthony Towns, les Timberwolves se sont appuyés sur leur pivot français (21 points à 7/8 aux tirs mais 7/15 aux lancers francs, 12 rebonds, 2 passes décisvies et 3 contres en 35 minutes) mais aussi leur paire arrière Mike Conley (23 points à 8/12 dont 5/6 à 3-points, 3 rebonds et 8 passes décisives) et Anthony Edwards (25 points à 8/19, 4 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions).

Après un bon premier quart-temps (26-33), Minnesota a tenu Denver à 17 points marqués lors du troisième quart-temps pour mener 62 à 43 à la pause. Au retour des vestiaires, leur rideau défensif était toujours là (64-87), notamment pour limiter un Nikola Jokic (11/24 aux tirs) touché au poignet droit. De quoi filer vers une victoire tranquille (98-111) et reprendre la place de n°1 à l’Ouest même si Oklahoma City a le même bilan (51 victoires et 22 défaites) après sa victoire face à Phoenix.

Minnesota va tenter de confirmer sa bonne forme (quatre victoires de suite) ce dimanche à domicile contre Chicago.