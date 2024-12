Gobert et Yabusele brillent, Risacher enchaîne, Cissoko et Rupert grappillent du temps de jeu

La soirée du vendredi 6 décembre a été marquée par de belles performances tricolores en NBA. Rudy Gobert et Guerschon Yabusele ont porté leur équipe, tandis que Zaccharie Risacher continue de s’affirmer avec Atlanta, qui a battu les Lakers d’Armel Traoré. Sidy Cissoko et Rayan Rupert ont profité de défaites larges pour gratter quelques minutes, alors que Victor Wembanyama était forfait.

Rudy Gobert : un double-double pour asseoir la victoire des Wolves

Rudy Gobert (2,16 m, 32 ans) a livré une prestation solide lors de la victoire des Minnesota Timberwolves face aux Golden State Warriors (107-90). Avec 17 points (6/10 au tir), 11 rebonds et un parfait 5/5 aux lancers francs, il a signé son 10ᵉ double-double de la saison. Le pivot français a également excellé en défense, jouant un rôle clé dans un dernier quart-temps à sens unique (29-18). Minnesota, en pleine forme, vient d’enchaîner quatre victoires pour afficher un bilan de 12 succès en 22 rencontres.

RUDY GOBERT TONIGHT – 17 POINTS (6/11)

– 5/5 FREE THROWS

– 12 REBOUNDS

– 1 ASSIST

– 1 STEAL

– +19 pic.twitter.com/DMTkcJKa7T — Wolves Lead (@TWolvesLead) December 7, 2024

Guerschon Yabusele : efficace et décisif

Profitant une nouvelle fois de l’absence de Joel Embiid, Guerschon Yabusele (2,01 m, 28 ans) a été précieux dans la victoire des Philadelphia 76ers contre Orlando (102-94). L’ailier-fort français a inscrit 16 points (5/8 aux tirs), accompagné de 3 rebonds et 4 passes décisives. Il franchit ainsi pour la 10ᵉ fois cette saison la barre des 10 points, une performance qu’il n’avait réalisé qu’à deux reprises lors de ses deux premières saisons en NBA. Les Sixers, qui ont pu aligner Paul George (21 points et 9 passes décisives, montrent des signes de progrès.

🧸 Guerschon cette nuit 16 PTS

3 REB

4 AST

1 STL

5/8 FG (63%) Les @sixers l'emportent face au Magic #MadeForThis pic.twitter.com/TMZb3eFILK — NBA France (@NBAFRANCE) December 7, 2024

Zaccharie Risacher : constance et progrès

Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans) a une nouvelle fois répondu présent dans la victoire des Atlanta Hawks face aux Los Angeles Lakers (134-132 après prolongation). Avec 11 points à 5/11 (dont 1/3 à 3-points), 4 rebonds, 1 interception et 1 contre, il confirme sa montée en puissance dans le cinq majeur d’Atlanta. Bien entouré par des leaders comme Trae Young – qui a marqué le 3-points de la gagne, voir ci-dessous -, le Français continue de prendre ses marques et d’apporter régulièrement même si Quin Snyder ne l’utilise encore qu’avec parcimonie (22 minutes sur 53). Surtout, les Hawks en sont à six victoires de suite.

ICE TRAE YOUNG IS HIS NAME pic.twitter.com/E97YQ8QcEo — Atlanta HaWWWWWWks (@ATLHawks) December 7, 2024

Sidy Cissoko, Rayan Rupert et Armel Traoré : des opportunités limitées

Sidy Cissoko (1,98 m, 20 ans), qui a disputé son 10ᵉ match avec les Spurs, a joué 4 minutes dans une lourde défaite contre Sacramento (113-140), captant 2 rebonds. De son côté, Rayan Rupert (1,99 m, 20 ans) a bénéficié de 16 minutes sur le parquet avec Portland, mais ses statistiques (2 points, 2 rebonds, 2 passes) restent modestes dans une soirée compliquée pour les Blazers, battus par Utah (141-99). Après trois matches à plus de 10 minutes, Armel Traoré (2,05 m, 21 ans) est encore entré mais il n’a joué que 4 minutes, pour 2 rebonds et 3 tirs manqués, chez les Atlanta Hawks de Risacher.

Wembanyama absent, la suite attendue

Victor Wembanyama (2,24 m, 20 ans), forfait pour un problème de dos, a manqué son deuxième match consécutif. Les Spurs devront espérer un retour rapide de leur pépite pour redresser la barre après une nouvelle défaite, qui fait basculer leur bilan dans le négatif (11 victoires et 12 défaites).