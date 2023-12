Gravelines-Dunkerque pourra trouver refuge à Dunkerque dans la salle des handballeurs

Betclic ELITE - Suite à l'incendie de Sportica, le président de la Communauté urbaine de Dunkerque, Patrick Vergriete, a annoncé que le BCM Gravelines-Dunkerque pourra évoluer à Dunkerque, dans la salle de handball de l'USDK, "le temps qu'il faut".

Le BCM Gravelines-Dunkerque va pouvoir évoluer à Dunkerque, dans la salle de handball de l’USDK (StarLigue), la salle Dewerdt ou l’autrement nommé stade des Flandres. C’est le président de la Communauté urbaine de Dunkerque, Patrick Vergriete, qui l’a annoncé à l’Agence France Presse ce mardi 26 décembre (AFP).

« On va évidemment équiper la salle Dewerdt (2.500 places), la salle du handball, pour accueillir le basket », a assuré Patrice Vergriete, président de la Communauté urbaine de Dunkerque, dont il est l’ancien maire, et ministre délégué au Logement. Les équipes de la communauté urbaine sont déjà en train de s’atteler à cette tâche pour que le plus rapidement possible, la salle de handball soit aussi compatible avec le basket ».

L’État francais en aide

Celui qui est aussi ministre délégué en charge du logement a ajouté que les Maritimes pourront évoluer dans cette enceinte « le temps qu’il faudra ». Par ailleurs, l’État français, par la voix de sa ministre des sports Amélie Oudéa-Castéra, a annoncé qu’il aiderait à la reconstruction de Sportica : « On va essayer de faire le maximum pour les aider, être facilitateurs et contribuer à la réunion des fonds qui permettront une reconstruction aussi rapide que possible ». En revanche, elle n’a pas communiqué une éventuelle date d’un début de reconstruction.