Gregor Hrovat de retour à la JDA Dijon !

À la peine en ce début de saison, 13e de Betclic ÉLITE avec cinq défaites en sept rencontres, la JDA Dijon a procédé à un premier ajustement d’effectif et rapatrié une figure bien connue de son histoire récente… Ainsi, le club bourguignon a obtenu la signature de Gregor Hrovat (1,96 m, 30 ans), l’un de ses leaders ces deux dernières saisons.

« Je suis heureux de revenir à la JDA, où je me sens comme à la maison avec des personnes que j’apprécie énormément », a confié l’ailier slovène. « Je suis impatient de jouer devant les meilleurs supporters que j’ai connus et j’espère qu’on sera capable de réaliser encore une superbe saison tous ensemble. Je suis de retour et prêt à tout donner pour le maillot dijonnais ! »

Opéré du ménisque en mars

Fort shooteur (38,8% à 3-points), joueur polyvalent, créateur, précieux de par sa capacité à se fondre dans le collectif (même s’il a tout de même beaucoup besoin du ballon), et râleur sur les bords (voire un peu plus que ça), l’ancien joueur de Cholet et Pau-Lacq-Orthez sortait de sa meilleure saison en Betclic ÉLITE, cumulant 14,2 points à 45%, 2,8 rebonds et 2,5 passes décisives de moyenne.

L’international slovène avait même participé à la conquête de la Coupe de France, sa deuxième en carrière, mais y avait laissé sa santé, étant contraint à une opération du ménisque fin mars après le Top 8 à Trélazé. En civil lors de la finale contre Strasbourg, il avait retrouvé les parquets trois mois et demi après, à l’occasion du Tournoi de Qualification Olympique au Pirée. S’il avait sorti un 19 d’évaluation lors du match fou face à la Nouvelle-Zélande, il était resté impuissant en demi-finale contre la Grèce (9 points à 2/5, 2 rebonds et 4 passes décisives), à l’image de sa sélection.

Joshua Obiesie menacé ?

Avec le retour de Hrovat, la JDA Dijon élargit un peu plus une rotation déjà dense au poste 3 (Obiesie, Dally, Ducoté). Mais sa signature pourrait entraîner un départ, et les regards se tournent forcément vers Joshua Obiesie (1,98 m, 24 ans), le pigiste de… Gregor Hrovat, aussi convaincant au printemps dernier que décevant cet automne (5,6 points à 32% et 2,7 rebonds).

En attendant de devoir trancher, le club bourguignon se réjouit du retour de son international slovène, censé remettre la Jeanne d’Arc sur les rails. C’est du moins ce que veut croire le directeur sportif, Fabien Romeyer. « Après avoir travaillé en interne afin de trouver des solutions à nos difficultés actuelles, nous avons pris la décision de faire revenir Gregor Hrovat à la JDA. Cette venue vise à renforcer la complémentarité, la hiérarchie et le leadership sur le poste extérieur. Gregor, que nous n’avions pu conserver à l’intersaison 2024, a prouvé ces deux dernières saisons qu’il pouvait tenir un rôle moteur et fédérateur au sein de notre effectif. Nous croyons que ce réajustement permettra à l’équipe de rebondir sur une dynamique positive. » Hrovat devrait être qualifié samedi pour la réception de Saint-Quentin.