Guerschon Yabusele de retour dans les jours à venir

Guerschon Yabusele est tout proche du retour à la compétition. Son entraîneur Chus Mateo a indiqué qu’il avait effectué « un bon entraînement » ce mardi 2 janvier et qu’il pouvait « entrer à tout moment sur le terrain si nécessaire ». Son équipe, le Real Madrid, affronte son rival, le FC Barcelone, ce mercredi 3 janvier pour la 18e journée de l’EuroLeague avant de recevoir l’Anadolu Efes Istanbul vendredi.

Mi-novembre, il avait été victime d’une déchirure partielle du ligament latéral interne du genou gauche après un très bon début de saison, aussi bien collectivement qu’individuellement : 10,3 points à 59% de réussite aux tirs et 5 rebonds pour 14,6 d’évaluation en 23 minutes de moyenne en EuroLeague et 7,6 points à 41%, 2,1 rebonds et 1,6 passe décisive en Liga Endesa.