Hugo Benitez X Hooper : « Nous avons les mêmes valeurs »

Votre club est spécial, il mérite d’avoir ce qu’il y a de mieux, avec une boutique à son image, avec des produits qui véhiculent son identité. Hooper est là pour que l’âme de votre club puisse se faire ressentir sur vos maillots.

Et Hooper désormais équipe aussi des joueurs professionnels, Hugo Benitez, joueur de la JL Bourg est l’un d’eux. On lui a ainsi demandé ce qu’il pensait de son partenariat avec la marque :

« On s’est tout de suite très bien entendu avec Jean-Philippe » Hugo Benitez, international français équipé par Hooper

Pourquoi avoir choisi de collaborer avec Hooper ?

J’ai rencontré Jean-Philippe (Biossac, dirigeant de Hooper), au Quan Combine, où Hooper était l’équipementier de la journée. J’étais le parrain de l’évènement, et ainsi l’équipe d’Hooper m’a donné une dotation et ils ont été tout de suite très gentils avec moi. J’ai donc pu tester les produits et j’ai été satisfait par la qualité. Ensuite, plus tard dans l’année, ils m’ont recontacté pour savoir si je voulais entrer en partenariat avec eux, et ainsi j’ai de suite dit oui. C’était important pour moi car je ne voulais pas porter quelque chose qui ne me plaisait pas, juste pour avoir un équipementier.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre collaboration avec Hooper ?

La relation qu’on a, on s’entend très bien. Lors de mon dernier match à Limoges, j’ai pu aller voir la boutique, voir où ils travaillaient. On s’est tout de suite très bien entendu dès le début de notre relation. J’aime aussi leurs disponibilités, Jean-Philippe est très joignable et dès que je veux faire des commandes, cela va très vite, ils sont efficaces.

En quoi les valeurs d’Hooper correspondent à votre vision du basketball et de votre carrière ?

J’estime que nous avons les mêmes valeurs car Hooper est une marque qui veut progresser rapidement et qui fait du très bon boulot. C’est des choses dans lesquelles on se rejoint.

Quel est votre maillot préféré produit par Hooper ?

Je n’ai pas forcément de maillot préféré, mais ce que je préfère ce sont les produits qui vont être faits pour mon camp (Hugo Benitez camp à Toulouges, pour les jeunes de 12 à 18 ans). Dès la création de ce camp, j’ai appelé Jean-Philippe pour collaborer avec eux sur les dotations que je vais donner aux joueurs. J’ai déjà eu les visuels et j’aime beaucoup le rendu.

Conseilleriez-vous à d’autres basketteurs de collaborer avec Hooper ?

Oui, je conseillerais à beaucoup de basketteurs de collaborer avec Hooper. J’ai déjà mon petit frère, Elian Benitez, qui collabore avec la marque. Je lui avais dit que j’étais content de notre collaboration, que la qualité était très bonne et que les produits qu’ils m’envoyaient étaient super. Donc je sais qu’Elian sera bien équipé pour sa carrière !