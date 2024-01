Hyères-Toulon surpris par Pont-de-Chéruy, Tours, Chartres et Quimper tiennent leur rang

Alors que les trois leaders de la poule A de Nationale 1 masculine, Tours, Quimper et Chartres, se sont imposés et restent en tête avec 14 victoires en 20 matches, Hyères-Toulon, leader de la poule B a été surpris à domicile par Pont-de-Chéruy.

L’équipe de Dounia Issa a imposé sa défense de fer, limitant le HTV à 30% de réussite aux tirs seulement, et ce particulièrement après la pause (8 points encaissés dans le troisième quart-temps, 22 en tout sur la deuxième mi-temps).

Si dans la poule A l’écart s’est creusé avec le quatrième et le cinquième, Loon-Plage et Rennes (11 victoires et 9 défaites), dans la poule B, Saint-Vallier (15 victoires et 5 défaites), revient à une longueur du HTV. Les Dromois ont eux battu Orchies 91 à 79.

Les résultats de la 20e journée dans la poule A :

Berck vs Rueil : 93-83

vs Rueil : 93-83 Tours vs Rennes : 77-74

vs Rennes : 77-74 Chartres vs Tarbes-Lourdes : 73-43

vs Tarbes-Lourdes : 73-43 Poissy vs Challans : 71-86

: 71-86 Vitré vs Loon-Plage : 79-69

vs Loon-Plage : 79-69 Toulouse vs Quimper : 68-70

: 68-70 Les Sables Vendée vs Lorient : 90-65

Les résultats de la 20e journée dans la poule B :