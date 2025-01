Impérial face au Maccabi Tel-Aviv, Paris tutoie de nouveau le Top 4

Avec seulement 4 751 spectateurs, dont 1 500 fans adverses, le Paris Basketball n’a pas créé l’évènement à l’Adidas Arena, une fois n’est pas coutume. Mais pour le coup, le club de la capitale n’a pas grand chose à se reprocher. La plus faible affluence européenne de la saison à la Porte de la Chapelle était surtout dû à l’identité de l’adversaire : le Maccabi Tel-Aviv. Dans le contexte actuel, la venue du club a entraîné le boycott du Kop Parisii et de nombreux autres supporters.

Si l’on ne prend en compte que le côté sportif, les absents ont eu tort. Après avoir difficilement mis fin à une série de cinq défaites mardi contre l’Anadolu Efes (88-84), le Paris Basketball s’est offert une petite démonstration face au Maccabi (96-83), pourtant si accrocheur 48 heures plus tôt à Madrid (113-116). Les hommes de Tiago Splitter ont eu la bonne idée d’annihiler tout suspense dès l’entame : 12-2 à la 5e minute, 31-11 à la 12e.

« On s’était dit avant le match qu’il fallait qu’on tape les premiers », a lancé l’entraîneur brésilien. « C’est ce que l’on a fait : on a abordé la rencontre avec agressivité puis on a su contrôler, gérer le rythme. On a fait du bon boulot ! » De fait, malgré les efforts de Jaylen Hoard (16 points à 5/11, 8 rebonds et 2 passes décisives pour 25 d’évaluation), Paris n’a jamais laissé les Israéliens espérer quoi que ce soit. Le Maccabi a navigué au-delà des dix points d’écart toute la soirée, avec un -11 comme plus gros rapproché en deuxième période (66-55, 27e minute).

Un record pour T.J. Shorts

Après sa mauvaise spirale, le Paris Basketball a donc parfaitement négocié une semaine tournant de sa saison, avec deux victoires qui l’ont replacé aux portes du Top 4 (13v-8d). « C’était important de protéger notre parquet ces deux derniers jours », affirme T.J. Shorts. « Nous sommes heureux d’avoir su le faire ! » Candidat à un invraisemblable triplé personnel MVP de la Champions League, de l’EuroCup puis de l’EuroLeague, le lutin parisien a renforcé son dossier personnel avec son troisième double-double de la saison : 11 points à 4/5, 5 rebonds et 14 passes décisives. Quatorze offrandes, son record personnel en EuroLeague, en seulement 23 minutes ! « Dédicace à mes coéquipiers, qui ont été adroits », pouvait-il sourire au micro d’EuroLeague TV. « Il n’y a pas de passe décisive sans tir marqué. » Il n’y avait pas beaucoup de monde pour voir cela, mais c’est peut-être une soirée qui va compter dans la campagne continentale des Franciliens…