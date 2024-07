Isaïa Cordinier, de starter à joker : « Ce n’est pas un nouveau rôle »

« J’ai beaucoup aimé ce qu’a pu faire (Isaïa) Cordinier ce soir ». Après la victoire de l’équipe de France, ce samedi 27 juillet, Vincent Collet a eu un mot positif à l’égard de son arrière/ailier, qui a terminé avec le meilleur +/- de la partie (+20).

🇫🇷 Les plus/minus des Français sur ce premier match Isaïa Cordinier +20

Nicolas Batum +15

Frank Ntilikina +13

Victor Wembanyama +11

Andrew Albicy +9

Rudy Gobert +5

Mathias Lessort +4

Evan Fournier +4

Guerschon Yabusele 0

Nando de Colo -5

Matthew Strazel -7

Bilal Coulibaly -9 — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) July 27, 2024

« Il fallait rester prêt »

Titulaire sur l’ensemble des matches de préparation de l’équipe de France, Isaïa Cordinier (1,96 m, 27 ans) a démarré le tournoi olympique sur le banc, face au Brésil. Il a même été le 11e Français à entrer en jeu ce samedi 27 juillet. Sans doute peu satisfait de son apport offensif (2,5 points par match sur les six rencontres de préparation), le staff a changé ses plans au moment d’entamer les JO sur une série de quatre défaites de suite. Mais finalement, l’essentiel a manqué sur le début de rencontre des Bleus, qui ne parvenaient pas à imposer leur défense. Et l’Azuréen, qui vit sa première campagne olympique, a ramené son intensité de tout instant pour remettre les tricolores dans le bain. « Il fallait rester prêt », a indiqué le joueur de la Virtus Bologne, pour « aider l’équipe du mieux possible ». L’homme aux 35 sélections en équipe de France A n’a pas réinvité son jeu pour plaire (2 points à 1/2 et 3 rebonds). « Je pense que c’est pour ça que j’ai été pris dans l’équipe, je peux apporter de la défense, de l’intensité. » Son changement de rôle ne l’a donc pas déstabilisé, même s’il a indiqué ne pas avoir été prévenu par le staff.

« On m’a juste dit de rester moi-même, de faire du Isaïa, d’être plus libéré offensivement, je peux apporter un peu plus, je me concentre sur ce qui fait ma force dans cette équipe, prendre ce que j’ai à prendre. Ce n’est pas un nouveau rôle, j’apporte la même chose que je starte (commence) ou que je sois remplaçant. »

« Avec deux stops l’énergie et la confiance reviennent »

Au final, les Bleus ont pris l’avantage peu avant la pause, sur un 3-points d’Evan Fournier, et l’ont conservé jusqu’au bout (78-66). Pour y parvenir, le staff a régulièrement fait appel à Isaïa Cordinier, qui a joué 17 minutes.

« Ça fait du bien de prendre cette première victoire. Ce n’était pas évident de jouer ce premier match. Au début on était un peu crispé je pense avec l’événement. Quand on a lâché les chevaux, on s’est rappelé de notre force, la défense, de marquer des points faciles sur relance. Le job est fait, on peut toujours faire mieux. »

Sans la crispation du premier match, les Bleus seront certainement plus tranchants. « Il y avait un peu de crispation, de vouloir tellement bien faire qu’on était hésitant », a avoué Isaïa Cordinier au sujet de l’entame ratée (15-27, 12′). Cependant, celle-ci s’est dissipée quand les Français ont réussi à appliquer leur plan de jeu, et ainsi revenir dans le match. « Avec deux stops l’énergie et la confiance reviennent. » D’autant plus que le staff peut se tourner vers ses nombreuses options sur le banc pour trouver des possibilités. « On est un groupe solidaire, on a fait une rotation à 12, c’est rarement le cas sur des compétitions comme ça », rappelle-t-il, avant de tourner vers France – Japon.