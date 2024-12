Isaiah Sy démarre parfaitement la saison de PAC-12 avec Oregon State

Débarqué cet été dans l’Oregon, Isaiah Sy (2,00 m, 20 ans), fils de l’ancien joueur Mohamed Sy, a marqué les esprits pour son premier match au sein de la conférence Pac-12. Face aux Pilots de Portland, l’ailier français a joué un rôle clé dans la victoire d’Oregon State (79-89), confirmant son potentiel dès le début de sa saison sophomore. Guidés par un excellent Michael Rataj (28 points à 12/15 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes décisives) en plus de Sy, les Beavers ont passé un 15-0 à leurs adversaires avant la pause pour prendre le dessus.

En sortie de banc, le Marseillais a passé 28 minutes sur le parquet. Il faut dire qu’il a été particulièrement productif avec 14 points à 5/8 aux tirs, dont un excellent 4/7 à 3-points, 4 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions. C’est sa deuxième meilleure performance en NCAA après ses 15 points contre le modeste programme de Western Oregon pour son troisième match de la saison. Après 14 matches, Isaiah Sy tourne à 5,7 points, 2,1 rebonds et 1,2 passe décisive en 19 minutes.

Cette victoire permet aux Beavers de porter leur bilan à 11 victoires pour seulement 3 défaites cette saison. Un bon départ pour une équipe qui nourrit des ambitions dans la conférence Pac-12. À noter que Maxim Logue (2,05 m, 19 ans), son coéquipier français, n’a pas pris part à la rencontre. L’ailier-fort n’a plus joué depuis la victoire du 18 décembre face aux Sacramento State Hornets (82-45).

Le prochain rendez-vous pour Isaiah Sy et les Beavers est fixé au 2 janvier contre les Loyola Marymount Lions (8-6). Ce match sera une nouvelle occasion pour l’ailier français de confirmer sa belle entrée en matière et d’affirmer son rôle clé dans les rotations d’Oregon State.

