Isiaha Mike (JL Bourg), destination EuroLeague ?

« Il aurait pu se gérer en se disant qu’un bon contrat l’attendait », souligne Frédéric Fauthoux. Peut-être quatre fois plus que ce qu’il touche actuellement à la JL Bourg, soit 165 000 euros. Mais non… « On avait vidéo à 10h45, avec un shooting optionnel : il est venu à 9h30 car il estimait avoir raté ses premiers matchs et ne voulait pas passer à côté de sa demi-finale. » Et Isiaha Mike n’est pas passé à côté : 22 points à 8/15, 6 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre pour 23 d’évaluation. Soit une nouvelle défaite au bout du compte contre l’AS Monaco (71-76), mais un ultime récital pour ses adieux à Ékinox. « C’est la preuve des grands champions », ajoute le Landais.

Pisté par le Fenerbahçe ?

Après deux années à Bourg-en-Bresse, Isiaha Mike va s’en aller vers des cieux infiniment plus élevés. « Il ira en EuroLeague, c’est sûr et certain », avance Frédéric Fauthoux. Depuis de longues semaines, l’information de l’intérêt du Fenerbahçe Istanbul circule. Quand on lui en parle, l’intérieur canadien sourit, puis croise les doigts. « Honnêtement, je ne sais pas encore pour le moment. On verra, je vais prendre la meilleure décision pour moi. » Comme le fut celle de poser ses valises à la JL lors de l’été 2022, après deux premières saisons professionnelles passées à Chemnitz. Il était alors un joueur tournant à 10 points de moyenne en Allemagne, inconnu sur toute scène européenne, il est désormais membre du cinq idéal de Betclic ÉLITE et d’EuroCup. « J’ai été super chanceux de tomber quelque part où l’on m’a fait confiance », savoure-t-il. « J’ai suivi une courbe ascendante tout au long de ces deux années. »

De fait, le choix décisif pour l’ancien étudiant de Southern Methodist a certainement été celui de rester une saison supplémentaire dans l’Ain. En 2022/23, il n’était que la troisième option offensive, derrière les gloutons James Palmer et Jordan Floyd. Il n’avait surtout pas pu s’exprimer pleinement sur les derniers mois de compétition, victime de douleurs récurrentes au pied qui l’ont notamment obligé à tirer un trait sur les playoffs. « J’aurais pu partir mais on a mis en place un plan avec François Lamy », retrace-t-il. « Or, tout ce que l’on a dit s’est réalisé. La dynamique a changé : Zaccharie (Risacher) est arrivé et j’ai eu un plus gros rôle. » Qu’il a parfaitement exploité tout au long de l’année (12,6 points à 49%, 4,9 rebonds et 1,4 passe décisive), libéré par le déclic offensif connu l’été dernier au Canada.

« Reconnaissant envers la JL Bourg »

De quoi conduire la JL Bourg vers la meilleure saison de son histoire : une finale d’EuroCup, une quatrième place en France, une demi-finale accrochée contre l’AS Monaco… Un bilan remarquable auquel Isiaha Mike n’est pas étranger, même s’il ressasse avant tout quelques fausses notes. « Je continue de penser que j’aurais pu faire mieux contre Paris en finale (9 points à 3/13) ou lors des deux premiers matchs contre l’AS Monaco (2,5 d’évaluation). Mais avoir fini dans les meilleurs cinq de l’EuroCup et de la Betclic ÉLITE sont des honneurs incroyables. Ça faisait des années que j’attendais une telle opportunité, je suis vraiment reconnaissant envers la JL Bourg. » Désireux de servir de tremplin vers le très haut niveau, à l’image de l’arrivée de Xavier Castaneda, le club bressan a réussi son pari avec Mike. Charge à lui maintenant de faire mieux que Devin Booker, l’ancien burgien ayant connu la meilleure carrière sur le Vieux Continent (147 matchs EuroLeague avec le Bayern Munich, le Khimki Moscou et le… Fenerbahçe Istanbul)…

L’œil de Frédéric Fauthoux « Merci à Isiaha de nous avoir fait confiance. Ce n’est pas toujours évident : on présente des projets à des joueurs mais encore faut-il qu’ils nous croient. Cette année, on sentait qu’il avait quelque chose de plus que les autres : ses qualités physiques et athlétiques, son tir plutôt fiable, son tempérament de vainqueur avec une force de collectif. Il a été fédérateur dans notre groupe. On parle beaucoup de Zaccharie mais Isiaha est une vraie fierté. Il ira en EuroLeague, c’est sûr et certain. Pourquoi pas en NBA, il a aussi les qualités pour ça… Cette saison, il s’est stabilisé dans ses entraînements et dans sa vie à côté : sa famille l’a rejointe sur place, ça lui a beaucoup apporté. Comme beaucoup, il voulait jouer 3 mais il a accepté qu’on l’utilise comme un poste 4 qui stretch. Il a cru en ça. Et jusqu’au bout, il n’a pas voulu lâcher son équipe ! »

À Bourg-en-Bresse,