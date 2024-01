Ismaël Kamagaté prêté à Tortone, c’est fait

Ismaël Kamagaté (2,11 m, 22 ans) va bien retrouver le terrain à Tortone. Le club de la province d’Alexandrie a annoncé son arrivée sous la forme d’un prêt jusqu’à la fin de la saison.

Arrivé l’été dernier à Milan après être devenu un solide pivot d’EuroCup à Paris, le jeune intérieur français ne s’est pas imposé dans la rotation d’Ettore Messina. L’ancien joueur d’Orléans n’a jamais réussi à se distinguer en EuroLeague (1,1 point en moins de 3 minutes de moyenne sur 9 apparitions) et jouait un peu plus dans le championnat italien, sans non plus y avoir un rôle important (6,3 points à 74% et 2,7 rebonds en 12 minutes). Il espère que sa demi-saison à Tortone va l’aider à reprendre son envol avant de sans doute retrouver Milan, avec qui il sera encore sous contrat en 2024-2025.

A Tortone, l’international français rejoint un club en difficulté en Serie A (12e avec 10 défaites en 16 matches) qui vient de se faire sortir par le Galatasaray Istanbul au play-in de la BCL. Ces mauvais résultats ont entraîné le départ de l’entraîneur Marco Ramondino à Noël, lui qui était en poste depuis cinq ans. Il a été remplacé par Walter De Raffaele qui a choisi de ne pas s’appuyer sur Amine Noua. Ce dernier est libre de s’engager dans un autre club. Mais en attendant son départ, il va pouvoir participer à l’intégration d’Ismaël Kamagaté.