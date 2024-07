Javon Masters aux commandes de Champagne Basket

La ligne arrière du Champagne Basket version 2024/25 aura décidément fière allure. D’un côté, trois jeunes intrigants avec Guillaume Grotzinger, Killian Malwaya et Domnick Bridgewater. De l’autre, un patron, référencé au sein du championnat puisque Châlons-Reims a mis la main sur Javon Masters (1,83 m, 29 ans).

🆕Le meneur jamaïco-canadien (29ans/1m80) passe du Béarn en Champagne où il rejoint le club marnais pour la saison 24/25 !

Joueur expérimenté capable d’endosser un rôle de leader, Javon rejoint donc Guillaume Grotzinger à la mène de l’entente marnaise. Bienvenue Javon ! 👋 pic.twitter.com/jz0F8hFHn5 — Champagne Basket 🧙‍♂️ (@ChampBasketOff) July 3, 2024

Après trois premières saisons professionnelles en Roumanie, Javon Masters s’est imposé comme une valeur sûre du championnat. D’abord à La Rochelle en 2022/23, avant de franchir un cap cette année sous les couleurs de l’Élan Béarnais (15,5 points à 43%, 2,6 rebonds et 4,5 passes décisives en 19 rencontres), où il était arrivé comme simple pigiste médical, avant de séduire tout le monde et d’être prolongé. Entre-temps, le Canado-Jamaïcain avait tenté sa chance à l’étage supérieur, en Bundesliga, mais l’affaire a capoté à Tübingen (4 points à 42% en 11 matchs).

Actuellement en travaux d’été au Canada avec Ottawa, le néo-champenois présente un profil un peu particulier. Pour un meneur, il n’apporte aucune réelle menace au shoot, peu fiable à 3-points (18/59 avec Pau). Mais son agressivité est constante, lui qui était le troisième aux nombre des fautes provoquées cette saison. Gros slasheur, rapide sur son premier pas, il a également toujours fait l’unanimité humainement, entre le Stade Rochelais et l’EBPLO. « C’est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience et qui connait la Pro B », souligne son futur coach, Vincent Dumestre. « Il est monté en puissance entre ses passages à La Rochelle et Pau, on attend de lui d’être un patron sur le terrain. Ses qualités de drive et sur pick and roll seront un atout pour nous. »

