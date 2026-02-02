Recherche
Uncategorized

Jaxson Hayes proche de la nationalité slovène pour jouer avec Luka Dončić

Le pivot des Lakers finalise ses démarches pour obtenir le passeport slovène et rejoindre l'équipe nationale aux côtés de Dončić lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2027.
00h00
Jaxson Hayes proche de la nationalité slovène pour jouer avec Luka Dončić

Le joueur de 25 ans finalise actuellement les documents nécessaires pour devenir le joueur naturalisé de l’équipe nationale slovène.

Crédit photo : © Gary A. Vasquez-Imagn Images

Jaxson Hayes, le pivot des Los Angeles Lakers, serait en passe d’obtenir la nationalité slovène selon les informations rapportées par BasketNews. Le joueur de 25 ans finalise actuellement les documents nécessaires pour devenir le joueur naturalisé de l’équipe nationale slovène.

Cette démarche permettrait à Hayes de renforcer significativement l’effectif de la Slovénie aux côtés de Luka Dončić lors des fenêtres de qualification pour la Coupe du Monde 2027. Le processus d’obtention de la citoyenneté slovène serait désormais dans sa phase finale, et Hayes pourrait bientôt recevoir son passeport slovène.

Une solution à long terme pour la Slovénie au poste de pivot

Hayes avait confirmé pour la première fois en octobre ses efforts pour acquérir la nationalité slovène. Lorsque les intentions du joueur sont devenues publiques, la Fédération slovène de basket-ball avait déclaré qu’elle s’efforçait de garantir une solution à long terme au poste de pivot, Hayes étant considéré comme parfait pour ce rôle.

Si le processus est achevé à temps, Hayes pourra représenter la Slovénie en juillet et août lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2027. L’idée de sa naturalisation est née grâce à son agent commun avec Dončić, Bill Duffy, qui avait déjà aidé au processus de naturalisation de Randolph par le passé.

« Nous avons le même agent. Mes parents et les parents de Luka travaillent actuellement là-dessus », avait déclaré Hayes à ESPN. Cette collaboration familiale souligne l’engagement sérieux dans cette démarche administrative complexe.

La Slovénie a débuté les qualifications dans un groupe comprenant l’Estonie et la Suède. L’équipe d’Aleksandar Sekulić a jusqu’à présent perdu contre l’Estonie et battu la Suède. Les trois premières équipes du groupe se qualifieront pour le tour suivant et rejoindront le groupe composé de la France, la Finlande, la Hongrie et la Belgique.

Cette potentielle acquisition représenterait un renforcement majeur pour la Slovénie, offrant une présence physique supplémentaire dans la raquette pour accompagner le talent offensif de Dončić lors des prochaines échéances internationales.

Slovénie
Slovénie
Livenews
Avec Saint-Quentin cette saison, Lucas Boucaud joue en moyenne 12 minutes par match.
Betclic ELITE
00h00ITW Lucas Boucaud, cap sur la phase retour : « On va continuer à se battre »
Alen Omic et Malcolm Cazalon célèbrent la victoire contre l'Anadolu Efes Istanbul
Basketbol Super Ligi
00h00L’Anadolu Efes encore battu en championnat, chez l’équipe de Malcolm Cazalon
Young Star Game
00h00Young Star Game 2026 : Deux changements dans les sélections et le staff
Zacharie Perrin et Hambourg en sont désormais à cinq victoires de suite
EasyCredit BBL
00h00Transformé en passeur, Zacharie Perrin gagne un cinquième match de suite avec Hambourg
NM1
00h00Philippe Hervé se met en retrait du banc de LyonSO
Betclic ELITE
00h00Michael Stockton finalement pas conservé par Dijon malgré l’absence prolongée de Justin Bibbins ?
Betclic ELITE
00h00Tombeur de l’ASVEL, Dijon s’est offert « la plus belle victoire de la saison » selon Laurent Legname
Betclic ELITE
00h00Kevarrius Hayes opéré et forfait plusieurs semaines à Monaco ?
ELITE 2
00h00Nantes sécurise son meneur Lucas Bourhis : de la « stabilité » assurée dans le « projet club sur les futures années »
Betclic ELITE
00h00« Arrêter d’être dans le calcul », la clé de Cholet Basket pour « l’objectif Top 6 » ?
Livenews NBA
La colère de Jason Kidd intervient pourtant après deux performances exceptionnelles de son rookie.
NBA
00h00Jason Kidd agacé par les critiques sur l’utilisation de Cooper Flagg à la mène
Le Tchèque de 25 ans excelle particulièrement en catch-and-shoot avec 44,6% de réussite, se classant 16e sur 179 joueurs de la ligue cette saison.
NBA
00h00Atlanta transfert Vit Krejci à Portland contre Duop Reath et deux choix de draft
Parmi les remplaçants annoncés, LeBron James continue d'écrire l'histoire en décrochant sa 22e sélection consécutive, améliorant son propre record à 41 ans.
NBA
00h00NBA All-Star 2026 : LeBron James décroche sa 22e sélection, six nouveaux visages
Les Washington Wizards de Bilal Coulibaly ont battu les Sacramento Kings
NBA
00h00Bilal Coulibaly brille face à Maxime Raynaud, Washington s’impose contre Sacramento
Cette victoire marque la troisième plus grosse marge de victoire de l'histoire de la franchise floridienne.
NBA
00h00Le Miami Heat écrase largement les Chicago Bulls 134-91
Les Celtics ont connu le pire des démarrages possibles, accusant un retard de 12-0 en début de match.
NBA
00h00Jaylen Brown domine face aux Bucks, victoire écrasante des Celtics 107-79
Jalen Duren a parfaitement célébré sa sélection comme remplaçant au All-Star Game de la Conférence Est, annoncée dimanche soir. L'intérieur des Pistons a compilé 21 points et 10 rebonds.
NBA
00h00Les Detroit Pistons écrasent Brooklyn Nets 130-77, un record de franchise
Le meneur canadien a orchestré l'attaque du Thunder avec brio, trouvant régulièrement ses coéquipiers tout en se montrant efficace en attaque.
NBA
00h00Thunder vs Nuggets : Shai Gilgeous-Alexander mène OKC vers une victoire 121-111
Sidy Cissoko, auteur d'un deuxième match de suite à 15 points, va avoir un vrai contrat
NBA
00h00Sidy Cissoko, auteur d’un deuxième match de suite à 15 points, va (enfin) signer un contrat garanti
Cette performance exceptionnelle a été réalisée en moins de 30 minutes de jeu.
NBA
00h00Jarrett Allen explose son record personnel avec 40 points contre Portland
