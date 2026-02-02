Jaxson Hayes proche de la nationalité slovène pour jouer avec Luka Dončić

Jaxson Hayes, le pivot des Los Angeles Lakers, serait en passe d’obtenir la nationalité slovène selon les informations rapportées par BasketNews. Le joueur de 25 ans finalise actuellement les documents nécessaires pour devenir le joueur naturalisé de l’équipe nationale slovène.

Cette démarche permettrait à Hayes de renforcer significativement l’effectif de la Slovénie aux côtés de Luka Dončić lors des fenêtres de qualification pour la Coupe du Monde 2027. Le processus d’obtention de la citoyenneté slovène serait désormais dans sa phase finale, et Hayes pourrait bientôt recevoir son passeport slovène.

Une solution à long terme pour la Slovénie au poste de pivot

Hayes avait confirmé pour la première fois en octobre ses efforts pour acquérir la nationalité slovène. Lorsque les intentions du joueur sont devenues publiques, la Fédération slovène de basket-ball avait déclaré qu’elle s’efforçait de garantir une solution à long terme au poste de pivot, Hayes étant considéré comme parfait pour ce rôle.

Si le processus est achevé à temps, Hayes pourra représenter la Slovénie en juillet et août lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2027. L’idée de sa naturalisation est née grâce à son agent commun avec Dončić, Bill Duffy, qui avait déjà aidé au processus de naturalisation de Randolph par le passé.

Jaxson Hayes is nearing the completion of the paperwork required to represent Slovenia, per @Urbodo Luka is getting some help 👀 pic.twitter.com/9YXnDCuM4X — NBACentral (@TheDunkCentral) January 30, 2026

« Nous avons le même agent. Mes parents et les parents de Luka travaillent actuellement là-dessus », avait déclaré Hayes à ESPN. Cette collaboration familiale souligne l’engagement sérieux dans cette démarche administrative complexe.

La Slovénie a débuté les qualifications dans un groupe comprenant l’Estonie et la Suède. L’équipe d’Aleksandar Sekulić a jusqu’à présent perdu contre l’Estonie et battu la Suède. Les trois premières équipes du groupe se qualifieront pour le tour suivant et rejoindront le groupe composé de la France, la Finlande, la Hongrie et la Belgique.

Cette potentielle acquisition représenterait un renforcement majeur pour la Slovénie, offrant une présence physique supplémentaire dans la raquette pour accompagner le talent offensif de Dončić lors des prochaines échéances internationales.