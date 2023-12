Jaylen Hoard plante 31 points pour le lancement de la Winner League

Winner League - Jaylen Hoard a réalisé un carton (31 points et 7 rebonds) pour le premier match de l'Hapoël Tel-Aviv en Winner League cette saison.

Jaylen Hoard (2,03 m, 24 ans) a cumulé 31 points et 7 rebonds pour le premier match de la saison de Winner League, le championnat israélien, ce samedi 2 décembre.

Près de deux mois après les attaques du 7 octobre, la saison israélienne vient de démarrer, directement par les matches prévus pour la neuvième journée de championnat. Déjà en place grâce à l’EuroCup, l’Hapoël Tel-Aviv en a profité pour l’emporter facilement chez l’Hapoël Be’er Sheva (78-95). Face à l’ancien Roannais JaKeenan Gant (9 points à 4/10 aux tirs, 4 rebonds et 2 passes décisives en 33 minutes) et au récent Metropolitan Grant Sherfield (11 points à 5/12 aux tirs, 4 rebonds et 4 passes décisives en 32 minutes), l’intérieur français a cumulé 31 points à 11/14 aux tirs et 9/11 aux lancers francs, 7 rebonds, 2 interceptions et 6 fautes provoquées pour 34 d’évaluation (39 à la sauce EuroLeague) en 32 minutes. Costaud !