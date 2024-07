Jean-Fabrice Dossou à Nantes, c’est fait

Le Nantes Hermine Basket a officialisé l’arrivée de Jean-Fabrice Dossou (2,11 m, 24 ans) au poste 5. Passé professionnel à Orléans en 2021 – quatre ans après avoir regagné la France sans jamais n’avoir joué au basket auparavant -, le pivot avait été envoyé en prêt à Blois. Vainqueur des playoffs d’accession, il est ensuite revenu à l’OLB qui faisait le chemin inverse en revenant en Pro B.

Jean-Fabrice Dossou, nouveau poste 5 du NBH pour les deux prochaines saisons

Jean-Fabrice Dossou a eu l’occasion de voir son rôle grandir sur la saison 2023-2024. Utilisé 12,1 minutes en 2021-2022 avec Blois, il a eu droit au même temps de jeu moyen en 2022-2023. Mais en 2023-2024, celui qui a longtemps pratiqué le football au Bénin a eu droit à un temps de jeu en hausse (17 minutes). De quoi lui permettre de s’installer un peu plus en Pro B. En toute logique, ses statistiques ont donc augmenté (6,9 points à 58,2% de réussite aux tirs et 6,5 rebonds). Il cherchera à confirmer à Nantes où il partagera la raquette avec Darel Poirier (2,07 m, 26 ans) et Cherif Haidara (2,05 m, 31 ans).