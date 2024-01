Jean-Manuel Sousa nommé directeur sportif du Havre

Au Havre, il a pratiquement tout fait. Il a été successivement meneur de Saint-Thomas, emmenant le club de la Nationale 1 à la Pro A, raccrochant le soir de la montée en 2000, puis coach des Espoirs de 2001 à 2008, de l’équipe première sur deux mandats (2008/12, 2016/18) avant de reprendre en main le centre de formation depuis. « Il a le STB dans le sang », appuie son président Rudy Sevi.

Alors que ses jeunes sont leaders invaincus de Nationale 3, Jean-Manuel Sousa (58 ans) vit théoriquement sa dernière saison sur un banc de touche. L’ancien entraîneur de Cholet et Saint-Quentin a été nommé directeur sportif du club normand, où il assumera la double casquette jusqu’à la fin de la saison. « L’idée était de mettre un directeur sportif qui connait parfaitement le club », explique le dirigeant. « Hormis le coach Fabrice Courcier, il est celui qui avait la compétence sportive la plus aboutie au sein du club. Sous ma responsabilité, en collaboration avec le coach et le GM, il aura une responsabilité dans le recrutement, les conditions de l’équipe et sur la façon d’amener l’équipe à ses objectifs. »

Un objectif qui sera notamment de relancer la machine havraise. Pensionnaire de Pro A entre 2000 et 2016, finaliste de la Semaine des As 2003, à créditer de trois campagnes en Coupe d’Europe, le STB Le Havre vit actuellement une période creuse, englué en Nationale 1 depuis 2018. « On ne tire pas le maximum de nos capacités aujourd’hui », confirme Rudy Sévi. « J’estime que l’on a les structures pour pouvoir évoluer plus haut. Mais tu as beau avoir les meilleures structures, si tu n’as pas les résultats sportifs, tu n’iras pas bien loin… Depuis qu’on a repris le club, on a structuré pas mal de choses : le commercial, la communication, le marketing. Mais pas le sportif. » Ce qui se traduit par une accumulation de saisons décevantes, malgré un effectif haut de gamme. Après 18 journées de Nationale 1, le STB bataille ainsi pour basculer dans la poule haute, avec un bilan tout juste positif (10v-8d).