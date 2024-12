JeQuan Lewis, finaliste de l’EuroCup avec la JL Bourg, retourne en Allemagne

Après avoir pris la direction de la Chine suite à sa saison à la JL Bourg, JeQuan Lewis est déjà de retour dans le circuit européen. Passé par Rostock en 2022-2023, le meneur y fait son grand retour, pour aider une équipe en difficulté dans le championnat allemand de Bundesliga.

🇩🇪🏀 Według mojego kumpla @rupertfabig JeQuan Lewis zastąpi Aigarsa Skele w Rostocku 🔁@thatlewiskid1 powraca do portowej drużyny, dla której w sezonie 22/23 notował średnio 16pts i 7ast 💫 Świetny ruch Franza 🫵 #plkpl pic.twitter.com/i5e8q1Lz79 — Adam Żakowiecki (@DeDe__News) December 25, 2024

Durant son premier passage à Rostock, JeQuan Lewis (1,85 m, 30 ans) a signé l’une des meilleures saisons de sa carrière professionnelle avec 16,1 points et 6,9 passes décisives pour 3,8 ballons perdus en 28 minutes de jeu en moyenne en Bundesliga. Ce meneur vif et puissant a continué sur sa lancée la saison suivante, participant au superbe exercice de la JL Bourg, finaliste de l’EuroCup et demi-finaliste de Betclic ELITE. Avec le club de l’Ain, le natif de Nashville tournait 7,6 points à 42% aux tirs, 1,9 rebond et 4,4 passes décisives.