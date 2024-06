Jerry Boutsiele passe du Bahçeşehir au Pinar Karsiyaka

Jerry Boutsiele (2,04 m, 31 ans) vient de rejoindre le Pinar Karsiyaka Izmir, comme l’ont rapporté plusieurs médias turcs. Le pivot français reste en Turquie puisqu’il évoluait chez le Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü.

Pınar Karşıyaka'nın gündemindeki pivot adayı Jerry Boutsiele. Bakalım durumlar ne gösterecek. pic.twitter.com/uWnGXIckUr — Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) June 20, 2024

Très productif dans le championnat turc (13,8 points à 53,6% de réussite aux tirs, 8,5 rebonds, 2,4 passes décisives et 0,8 contre en 33 minutes sur 30 rencontres) comme en FIBA Europe Cup (16,1 points à 63,9%, 7,9 rebonds, 2 passe décisive et 0,9 contre en 31 minutes sur 18 matches), Jerry Boutsiele rejoint le Pinar Karsiyaka. Le club d’Izmir a terminé quatrième de la saison régulière avec 21 victoires et 9 défaites avant de sortir en demi-finales des playoffs, face à l’Anadolu Efes Istanbul. En plus de jouer la BSL, l’international français va retrouver la Ligue des Champions (BCL), qu’il avait disputé avec le Limoges CSP en 2020-2021. Il espère vivre une saison 2024-2025 aussi fructueuse, alors que Bahçeşehir a raté les playoffs turcs mais atteint la finale de la FIBA Europe Cup.