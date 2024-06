La liste des équipes engagées en BCL pour la saison 2024-2025

Après l’annonce de la liste des équipes engagées en EuroLeague et EuroCup, les organisateurs de la Ligue des Champions de Basket (BCL) ont également communiqué la liste des équipes engagées pour la saison 2024-2025.

Avec 48 formations au total, 24 d’entre elles sont directement qualifiées pour la saison régulière, comme Saint-Quentin et Nanterre 92. Pour les équipes restantes, elles seront séparées en 4 groupes distincts et devront décrocher la première place pour accéder à la saison régulière. Comme la saison dernière, Cholet Basket disputera cette phase de barrage. Voici la liste complète des équipes engagées, en saison régulière et en phase de barrage.

Past 𝙬𝙞𝙣𝙣𝙚𝙧𝙨, reigning @FIBAEuropeCup 𝙩𝙞𝙩𝙡𝙚 𝙝𝙤𝙡𝙙𝙚𝙧𝙨, five 𝙙𝙤𝙢𝙚𝙨𝙩𝙞𝙘 𝙘𝙝𝙖𝙢𝙥𝙨, eight 𝙣𝙚𝙬𝙘𝙤𝙢𝙚𝙧𝙨 and many, many more – welcome to #BasketballCL 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝐍𝐨. 𝟗! 💌 pic.twitter.com/PjkckVqRrY

— Basketball Champions League (@BasketballCL) June 18, 2024