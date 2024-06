L’EuroCup avec Bourg et Valence, mais sans Londres ni Prometey

Les équipes composant l’EuroLeague et l’EuroCup pour la saison 2024-2025 sont connues. L’ECA (EuroLeague Commercial Assets), entreprise gérant l’organisation des deux compétitions, a tenu son comité exécutif et déterminé ainsi les participants aux prochaines campagnes européennes de l’EuroLeague et de l’EuroCup.

En EuroLeague, 17 équipes sur 18 repartent

Comme officialisé ce lundi 17 juin, le Paris Basketball vient garnir le contingent français en EuroLeague avec l’AS Monaco et l’ASVEL. Le club de la capitale prend la place de Valence. Aucun autre changement n’est à signaler par rapport au dernier exercice.

Des problèmes financiers à Londres

En EuroCup en revanche, il y a beaucoup plus de modifications. Outre le vainqueur de la dernière édition Paris, trois équipes quittent la compétition : Prometey, Wroclaw et Londres. Cette dernière, qui avait l’ambition d’intégrer l’EuroLeague à moyen terme comme Paris, fait face à des difficultés financières. Son coach Petar Božić pourrait d’ailleurs venir remplacer Tuomas Iisalo, en partance pour la NBA.

Les nouveaux arrivants en EuroCup sont donc Valence, l’Hapoël Jérusalem, Bahçesehir et le champion de Pologne Sopot. Il y aura un seul représentant français, avec la JL Bourg.