Tuomas Iisalo va quitter Paris pour la NBA, Petar Božić en pôle pour lui succéder

Si le Paris Basketball a accepté d’évoluer en EuroLeague en 2024-2025, après son titre en EuroCup, son coach Tuomas Iisalo ne va pas poursuivre l’aventure dans la capitale française.

Le technicien finlandais a fait le choix de poursuivre sa carrière en NBA selon nos informations. Courtisé par plusieurs franchises, dont Washington D.C. et Denver, l’ancien coach de Bonn arriverait avec d’ores et déjà un vrai rôle dans un staff NBA. Une situation difficile à refuser.

Petar Božić pour le remplacer ?

Au fait de la nouvelle depuis plusieurs semaines, les dirigeants du Paris Basketball ont commencé à étudier les profils de potentiels remplaçants. Eux qui sont également actifs sur le marché pour dénicher des joueurs ont même reçu un entraîneur de rang international début juin en marge des playoffs de Betclic ÉLITE.

Le nom de Petar Božić, coach des London Lions en 2023-2024 après avoir travaillé au Partizan Belgrade et aux Austin Spurs, revient régulièrement dans les rumeurs. Un entretien est prévu avec lui ce mardi 18 juin, toujours selon nos informations. Au cours de la saison 2023-2024, Paris et Londres se sont affrontés à quatre reprises, en phase de poule et demi-finales d’EuroCup.