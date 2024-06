Paris confirme sa participation à l’EuroLeague pour la saison 2024-25

C’est désormais officiel, le Paris Basketball a acté sa participation à l’EuroLeague pour la saison 2024-2025. Dans une interview du président David Kahn à nos confrères de L’Équipe, le dirigeant parisien a validé la décision prise par le club de participer à la plus grande compétition européenne dès la saison prochaine.

David Kahn : « Important de jouer l’EuroLeague la saison prochaine »

Pour sa 7e année d’existence, le club de la capitale va donc découvrir l’EuroLeague. Un droit qu’il s’est octroyé en remportant l’EuroCup en avril dernier, aux dépens de la JL Bourg. Malgré toutes les exigences qu’impliquent une accession en EuroLeague, notamment logistique (34 matchs à jouer avec des déplacements aux quatre coins de l’Europe), le Paris Basketball a bien décidé de sauter dans le grand bain européen.

« Eric Schwartz (le propriétaire principal) et moi en avons beaucoup parlé, confie David Kahn à L’Équipe. Le défi est que n’étant pas actionnaires de la compétition (comme l’Asvel), nous n’avons pas accès aux mêmes revenus que les autres. Mais sur l’aspect sportif, c’était important de jouer l’Euroligue la saison prochaine. »

Cette annonce intervient donc en amont du comité exécutif de l’ECA (EuroLeague Commercial Assets), l’entreprise chargée de la direction et de l’organisation de l’EuroLeague et de l’EuroCup. Et Paris, également vainqueur de la Leaders Cup et finaliste du championnat de France cette saison, sera bien décidé à ce que ce premier exercice en EuroLeague ne soit pas qu’un feu de paille : « Je suis optimiste sur le fait que l’on développe une bonne relation (avec l’EuroLeague), explique-t-il. C’est difficile d’imaginer pour moi que l’on puisse quitter l’Euroligue une fois dedans. »