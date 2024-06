MVP du championnat turc, Austin Wiley plaît à Paris et Monaco

Friand d’un basket physique et athlétique, le Paris Basketball et l’AS Monaco sont intéressés par le super rebondeur Austin Wiley (2,08 m, 25 ans) selon nos informations et celles de l’insider Christos Tsaltas. D’autres clubs d’EuroLeague songent également à se positionner pour faire venir celui qui a terminé MVP du championnat turc en 2023-2024.

Euroleague newcomer, Paris Basketball is in talks with American big man Austin Wiley, according to @SportalgrG source.

Wiley spent the last season in Turkey, with Tofas, counting 15.2 points, 10.1 rebounds and 1.9 blocks per game in BSL. #euroleague #paris — Christos Tsaltas (@Tsaltas46) June 17, 2024

Natif de Birmingham, dans Alabama, Austin Wiley a passé quatre saisons à l’Université d’Auburn. Depuis, il s’est taillé une réputation de super rebondeur sur le circuit européen. Lancé par Ludwigsbourg le temps… d’un match en janvier 2021, il a ensuite signé à Trèves, autre club allemand, dans la foulée. Hyper productif, la machine était lancée. Depuis, il a fini meilleur rebondeur du championnat allemand en 2021-2022 avec Trèves, du championnat lituanien avec le Neptunas Klaipėda en 2022-2023 et meilleur rebondeur du championnat turc et de Ligue des Champions (BCL) en 2023-2024 avec Tofas Bursa. Auteur de 14,1 points à 68,3% de réussite aux tirs, 9,6 rebonds et 2 contres en 26 minutes de moyenne sur 40 matches sur la saison écoulée, Austin Wiley semble capable d’aller évoluer un voire deux niveaux au-dessus.

C’est ainsi que le Paris Basketball, toujours à la recherche de très forts rebondeurs, s’est manifesté. Là-bas, Austin Wiley n’aura peut-être pas le plus haut salaire de l’EuroLeague mais il pourra bénéficier d’un rôle essentiel pour continuer son ascension dans le basketball européen. Pour Monaco, il s’agirait ni plus ni moins que de remplacer Donta Hall.