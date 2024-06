L’entraîneur de Paris Tuomas Iisalo sur les tablettes des Washington Wizards en NBA ?

La franchise NBA des Washington Wizards pourrait chercher à compléter son staff technique en France. En effet, selon les informations du média israélien Walla Sport, l’équipe de la capitale étasunienne aurait fait du coach du Paris Basketball, Tuomas Iisalo. Il serait l’une des cibles pour faire partie du staff technique, aux côtés de l’entraîneur principal Brian Keefe, tout fraîchement nommé.

L’entraîneur qui monte, monte… jusqu’en NBA ?

Déjà l’entraîneur en vogue l’été dernier (après ses passages à Crailsheim Merlins et surtout Bonn), l’ancien joueur professionnel ne cesse d’accroître sa côte de popularité avec la saison en cours du Paris Basketball. Victorieuse de la Leaders Cup et de l’EuroCup, son équipe s’est qualifiée pour les finales des playoffs de Betclic ELITE après la victoire dans le match 5 face à l’ASVEL. Les concepts de l’entraîneur de la saison en Betclic ELITE, avec notamment de multiples rotations et une intensité de tous les instants, sont l’une des grandes explications de l’exercice déjà réussie du club de la capitale cette saison.

Mais selon nos informations, les rumeurs envoyant Tuomas Iisalo en NBA ne sont pas infondées. Il paraît cependant difficile d’envisager la star montante du coaching européen passait sur l’opportunité de coacher en EuroLeague pour travailler comme assistant sur un banc NBA ? Mais le Paris Basketball n’a pour le moment toujours pas officialisé sa participation en EuroLeague la saison prochaine après s’être octroyé ce droit de par sa victoire en EuroCup.

Son prédécesseur sur le banc parisien avait en tout cas suivi cette trajectoire, de l’Europe à la NBA. En effet, après une seule saison à Paris, Will Weaver était retourné dans la Grande Ligue sur le banc des Brooklyn Nets. Mais concernant Tuomas Iisalo, une pareille trajectoire paraît difficilement concevable.