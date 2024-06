Pour ses premiers playoffs, Paris élimine l’ASVEL et se qualifie pour la finale !

Mais où va s’arrêter cette équipe du Paris Basketball version Tuomas Iisalo ? Pour sa 6e année d’existence et sa première saison en playoffs dans l’élite, le club de la capitale va jouer les finales des joutes printanières de Betclic ELITE. En remportant un match 5 décisif contre l’ASVEL (98-92), au suspense insoutenable à l’Adidas Arena, T.J. Shorts et ses partenaires vont s’offrir une 3e finale cette saison, face à l’AS Monaco, après le gain de la Leaders Cup et de l’EuroCup.

L’ASVEL ne gagnera pas de titre pour la première fois depuis 2018

La saison régulière ne prévaut pas toujours de ce qui adviendra au printemps, mais malgré tout, il y a une certaine logique à voir Paris triompher de l’ASVEL dans cette demi-finale des playoffs de Betclic ELITE. Exemplaire de régularité cette saison, tout récent détenteur du record de la plus grande série de victoires consécutives de l’histoire du championnat, le club de la capitale a fait fructifier une fois de plus son exceptionnel millésime 2023-2024. Tout le contraire d’une ASVEL qui n’aura pas pu sauver sa saison galère, et finira fanny de titre pour la première fois depuis 2018.

« C’est une déception mais on est peut-être là où on doit être », soufflait Nando De Colo au micro de La Chaîne L’Équipe. L’ASVEL, absente lors du match d’ouverture à l’Adidas Arena, n’a pas démérité ce dimanche soir, mais a quasiment toujours fait la course derrière dans cette rencontre couperet. « On a eu des moments où on les a laissé trop joué », analysait l’international français.

Le duo Shorts – Hifi clôture le match pour Paris

Emmené une nouvelle fois par un T.J. Shorts de gala (28 points à 11/17 aux tirs et 9 passes décisives), 72 heures après son exceptionnel match 4, Paris a pourtant pu croire que Villeurbanne allait lui jouer le coup du hold-up. Surtout quand, emmenée par Timothé Luwawu-Cabarrot retrouvé dans les dernières minutes (15 points dont 11 dans le 4e quart-temps), l’ASVEL repassait devant suite à une interception, puis une coupe de Nando De Colo dans la raquette (90-92, 38′). Mais le maestro rhodanien était aussi coupable d’une faute sur un tir de T.J. Shorts, and-one que le meneur parisien convertissait dans cette dernière minute (95-92). Et qui d’autre que Nadir Hifi, à la conscience oubliée dans les moments chauds, pour planter la dernière banderille à 3-points, synonyme de qualification pour le Paris Basketball (98-90). « C’est des tirs que je travaille tous les jours, décrivait le gaucher alsacien au micro de L’Équipe. Les gens pensent que c’est un tir en déséquilibre, compliqué, mais je les mets tous les jours à l’entraînement. »

Monaco – Paris, les deux meilleures équipes de la saison en finale

C’est donc bien que Nadir Hifi ait pu s’exercer victorieusement contre l’ASVEL, car d’entraînement, il n’y en aura pas beaucoup pour Tuomas Iisalo et ses hommes avant la finale des playoffs de Betclic ELITE. Le club domicilié à Porte de La Chapelle va enchaîner dès ce mardi 4 juin (18h30), en Principauté, face à l’AS Monaco. Pour un affrontement entre cadors du championnat apparu plus ou moins récemment sur la scène nationale. Le meilleur joueur de l’EuroLeague face au MVP du championnat de France, les stars monégasques face au système parisien, le doublé pour Monaco ou une première historique pour Paris… La LNB pouvait difficilement espérer meilleure affiche pour donner une belle publicité au championnat de France.