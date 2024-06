Joan Penarroya remplace Roger Grimau à Barcelone

Après une saison compliquée pour Roger Grimau, c’est Joan Penarroya (55 ans) qui va prendre l’équipe en main l’équipe professionnelle du FC Barcelone et ce pour deux ans minimum.

Passé par Andorre, Manresa, Burgos, Valence et sans équipe depuis octobre 2023, voilà une énorme occasion de se relancer pour le coach espagnol. Après un passage compliqué à Baskonia ou il a été recruté durant l’été 2023 et écarté dès le mois d’octobre, Joan Penarroya n’a pas eu l’opportunité d’exprimer son coaching.

𝐉𝐨𝐚𝐧 𝐏𝐞𝐧̃𝐚𝐫𝐫𝐨𝐲𝐚, 𝐧𝐨𝐮 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐧𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐛𝐥𝐚𝐮𝐠𝐫𝐚𝐧𝐚 💙❤ pic.twitter.com/i4vVcRxxeV — Barça Basket (@FCBbasket) June 14, 2024

Pour Roger Grimau l’histoire est différente. Avec des éliminations prématurées en EuroLeague (quarts de finale) et en Liga Endesa (demi-finales), la saison n’était pas à la hauteur des attentes du club. Les dirigeants catalans ont alors pris la décision de changer de coach et donc de se séparer de Roger Grimau, un an après son arrivée.