Jonathan Rousselle s’éclate en Espagne : 23 d’évaluation et victoire face à Valence !

À l'étranger - Depuis son départ de Dijon pour Grenade, Jonathan Rousselle s'éclate en Liga Endesa. Dernière preuve en date : une victoire contre Valence, écurie d'EuroLeague, avec un match à 23 d'évaluation pour le meneur français.

Oublié au bout de banc de la JDA Dijon, Jonathan Rousselle (33 ans, 1,91 m) renait en cette fin d’année 2023 avec son nouveau club de Grenade. Après avoir impressionné son entraîneur Pablo Pin avec des minutes « spectaculaires » lors de son premier match, le meneur français a réalisé sa meilleure performance depuis son arrivée pour sa 3e apparition sous le maillot andalou.

Face à Valence, équipe d’EuroLeague, il a compilé 12 points à 3/5 de réussite aux tirs, 4 rebonds, 7 passes décisives et 5 interceptions en 31 minutes de jeu. « Il nous apporte beaucoup et aujourd’hui, il a fait un pas en avant », analysait après la rencontre son entraîneur Pablo Pin. L’ancien capitaine de Bilbao, en communiant avec ses coéquipiers, a affirmé que « nous pouvons battre n’importe qui ». Depuis son arrivée (3 matchs), Jonathan Rousselle tourne à 10,3 points à 60% de réussite aux tirs (50% à 3-points), 2 rebonds et 3,7 passes décisives pour 1,3 ballons perdus en 21 minutes de jeu en moyenne.