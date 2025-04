Jordan Minor arrive à l’Élan Béarnais pour remplacer Kevin Marsillon-Noléo

L’Élan Béarnais s’est activé sur le marché pour pallier la longue absence de Kevin Marsillon-Noléo (2,00 m, 22 ans). Selon nos informations, le club va enregistrer l’arrivée de l’intérieur américain Jordan Minor (2,03 m, 25 ans), qui évoluait cette saison en G-League.

Un ex-joueur de G-League pour renforcer la raquette paloise

Formé à Merrimack College, Jordan Minor est bien sûr passer par la NCAA. Il a notamment été élu co-Joueur de l’année de la Northeast Conference (NEC) lors de sa dernière saison universitaire chez les Warriors (17,4 points, 9,4 rebonds, 2,6 contres de moyenne), avant de finir son parcours chez les Cavaliers de Virginia.

Non sélectionné à la Draft 2024, il a rejoint les Long Island Nets où il a partagé les parquets avec Killian Hayes. En 31 matchs, il a compilé 5,8 points à 46,3% de réussite aux tirs et 3,4 rebonds en 12 minutes de jeu. Un profil solide, capable d’apporter de l’impact physique et une vraie présence défensive sous le cercle.

C’est ce que recherchaient les dirigeants palois, privés de Kevin Marsillon-Noléo jusqu’au terme de l’exercice. Le renfort américain devrait être officialisé ce vendredi et pourrait rapidement être aligné si les formalités administratives sont finalisées à temps.

L’Élan continue d’ajuster son effectif

En course pour les playoffs de Pro B (cinquième avec 20 victoires en 33 matches), l’Élan Béarnais entend bien terminer fort sa saison régulière. L’intégration rapide de Jordan Minor sera cruciale pour maintenir l’équilibre dans la peinture, alors que l’équipe doit enchaîner les performances pour rester dans la course.

Le staff misera sur ses qualités athlétiques et sa polyvalence défensive pour densifier l’effectif. Reste à voir comment le joueur s’adaptera au championnat français après une première expérience professionnelle en G-League.